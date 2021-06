L’estate è sempre più vicina, ovunque ci giriamo troviamo pubblicità di spiagge paradisiache, mare cristallino delle solite mete, a volte, irraggiungibili per i costi elevati. Ma la nostra bella Italia è piena di tanti posti incantevoli e meravigliosi ancora sconosciuti a molti. Così come illustrato nell’articolo “È uno dei borghi più belli d’Italia con case a picco sul mare, chiese suggestive e la magnifica Grotta dello Smeraldo”.

Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano un piccolo borgo del Cilento, che non tutti ancora conoscono, incantevole per le bellezze naturali e prelibatezze culinarie. Qui si potrà svegliarsi tra mare e monti in un borgo suggestivo sospeso su spiagge non affollate e godere di prelibatezze uniche. È un piccolo angolo di paradiso, ancora poco conosciuto, con spiagge non affollate e mare sensazionale. Stiamo parlando di Pisciotta, un piccolo borgo medioevale della provincia di Salerno, uno dei più caratteristici del Cilento.

È posizionato sulla cima di una collina, regala così un panorama mozzafiato, ed è composto da tre frazioni, Marina di Pisciotta, Caprioli e Rodio. Le sue spiagge sono tutte diverse tra loro e sono tutte meravigliose. Pisciotta, peraltro, quest’anno è stata premiata con la Bandiera Blu 2021 per la qualità delle sue acque, servizi e gestione ambientale.

Svegliarsi tra mare e monti in un borgo suggestivo sospeso su spiagge non affollate e godere di prelibatezze uniche

Ammirare questo piccolo borgo con le sue spiagge incantevoli vuol dire riempire gli occhi di meraviglie. Sono diverse tra loro, le spiagge di Marina di Pisciotta e Marina Campagna hanno ciottoli bianchi, che ai raggi del sole creano degli effetti incredibili. Negli ultimi anni vengono in parte coperti da sabbia. Sono poco affollate e ideali per fare un bagno memorabile in un’acqua cristallina. La spiaggia di Caprioli, in località Gabella, è formata da sabbia fine di colore giallo, ed è quella più affollata per la presenza di stabilimenti balneari.

Pisciotta, oltre a spiagge meravigliose, ha numerosi sentieri dove fare trekking o semplicemente delle rilassanti passeggiate, ammirando la natura incontaminata e godere di panorami mozzafiato.

E per concludere, non può mancare un cenno alle prelibatezze culinarie di questo posto, condite dal suo speciale e ottimo olio d’oliva. In particolare, le cosiddette alici di Menaica, dal profumo intenso e dal sapore unico. Si possono mangiare in vari modi: sotto sale, crude o cotte. Visitare questo piccolo borgo sarà un’emozione unica tra verde, mare e cucina tipica cilentana che lascerà incantati.

