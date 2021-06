Questa spiaggia italiana dalla sabbia nera incanterà tutti coi glitter argentati che lascia sul corpo

In questi giorni di caldo in molti stanno cercando mete per le vacanze o per dei weekend di relax. C’è chi preferisce il mare per fare il bagno e abbronzarsi e chi ricerca il fresco della montagna come questa splendida meta.

Per gli amanti del mare l’Italia offre davvero l’imbarazzo della scelta: da spiagge sassose a sabbiose, affollate e ricche di servizi o solitarie e silenziose, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Oggi vogliamo parlare di una spiaggia unica nel suo genere, una spiaggia italiana dalla sabbia nera incanterà tutti coi glitter argentati che lascia sul nostro corpo.

Una spiaggia magica che non dimenticheremo mai

Tra tutte le incredibili spiagge italiane oggi abbiamo scelto di parlare di una spiaggia unica al mondo per il colore delle sue sabbie.

Questa spiaggia si trova all’Isola d’Elba, località perfetta per gli amanti del mare e della natura. Stiamo parlando della spiaggia nera di Capoliveri, chiamata appunto Terranera. Questa e molte altre spiagge dell’isola sono di colore nero brillante per la presenza di cristalli di ematite, un minerale ferroso.

L’isola possiede numerose spiagge nere, proprio per la presenza di molti minerali ferrosi che caratterizza l’isola. Sono tutte spiagge solitarie libere, perfette per chi voglia fare snorkeling e prendere il sole in salta pace.

Se passeremo del tempo in queste spiagge a fine giornata avremo una sorpresa davvero incredibile: quando ci alzeremo dalla sabbia troveremo moltissimi glitter argentati sul nostro corpo. I cristalli della sabbia resteranno attaccati alla nostra pelle con un effetto glitterato davvero incantevole che abbellirà la nostra abbronzatura mediterranea.