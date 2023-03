Grande Superenalotto! La classifica delle Regioni milionarie e delle vincite da sogno. Primo posto a sorpresa

Si può sempre tentare la fortuna, anche se le statistiche dicono che non è facile vincere. Tuttavia c’è una regione italiana dove si verificano più vincite al Superenalotto. Vediamo qual è.

Dopo la grande vincita dei 371 milioni di euro, la febbre del Superenalotto cresce. Soprattutto perché questa grande somma non è finita nelle tasche di una sola persona, ma un po’ in tutta Italia. Dal Nord al Sud, ben 90 persone hanno portato a casa circa 4 milioni di euro, tasse escluse. Una somma vinta con una spesa di soli 5 euro a testa. I vincitori si sono affidati alle schedine precompilate dei sistemi.

La schedina a sistema del Superenalotto con più possibilità di vincere

Giocare con un sistema, significa giocare più dei classici 6 numeri. A partire da 7 numeri, già è possibile aumentare le proprie possibilità di vincita. Il gioco a sistema raccoglie nella stessa schedina anche 40 o più numeri, con centinaia di combinazioni. Giocare questi numeri a sistema costerebbe diverse centinaia di euro. Per questo motivo si suddivide in tante schedine di prezzo molto più accessibile.

Nel caso dei 371 milioni, i vincitori hanno comprato una schedina da 5 euro, per un sistema che ne valeva 450 euro. È come se avessero acquistato l’intero sistema di 450 euro, ma diviso per quote da 5 euro ciascuna. Così la grossa somma è stata divisa per 90, il numero di schedine che formava il sistema. Questi sistemi sono garantiti dalla Sisal. Per cui anche se delle 90 quote disponibili, se ne vendessero solamente la metà, l’altra metà appartiene alla società emittrice. In questo modo le varie combinazioni del sistema sono garantite. In caso di vincita perciò, ognuno riceve la sua parte.

Grande Superenalotto! La classifica delle Regioni milionarie d’Italia, le prime 3

Il gioco del Superenalotto è nato nel 1997 e ogni settimana si fanno 3 estrazioni. Dall’anno della sua nascita diversi premi milionari sono piovuti in tutta Italia. Qualche Regione è stata più fortunata e qualche altra meno.

La Regione più fortunata è stata la Campania, dove si è vinto per ben 18 volte. In modo particolare 13 volte nella provincia di Napoli, 1 in quella di Avellino, 2 a Benevento e 2 a Caserta. La somma più grande è stata di 41.563.490,46 euro vinti a Frattamaggiore (Napoli) nel 2005.

Alla Campania segue il Lazio con 16 vittorie nella provincia di Roma, 1 a Latina, 1 a Frosinone e 1 a Rieti. Quest’ultima è la più consistente. Nel 1999 a Montopoli di Sabina furono vinti 44.346.814,39 euro.

Al terzo posto tra le Regioni più fortunate, troviamo l’Emilia Romagna con 13 vittorie. Di queste 2 in provincia di Parma, 1 nel Modenese, 1 in provincia di Ferrara, 5 nella provincia di Bologna, 1 a Ravenna, 1 a Rimini e 2 nella provincia di Forlì-Cesena. Proprio in quest’ultima si è avuta la vincita più ghiotta a Savignano sul Rubicone, in Frazione Capanni, nel 2007 di ben 71.547.150,03 euro.

Le altre Regioni e le vincite più grande per persona

Grande Superenalotto! La classifica delle Regioni milionarie vede di seguito la Puglia con 10 vincite. Veneto e Toscana con 9; Sardegna, Sicilia, Lombardia e Piemonte con 7. La Calabria con 6, il Friuli Venezia Giulia e l’Abruzzo con 3, Umbria e Marche con 2, Basilicata e Liguria con 1. Val d’Aosta, Trentino Alto Adige e Molise con 0 vincite milionarie.

Le vincite più consistenti fatte da singole persone conservano qualche sorpresa. Non sono in Campania o nel Lazio, dove in compenso si è vinto più volte. La somma più grande è toccata a Lodi in Lombardia, nel 2019 con ben 209.160.441,54 euro vinti. Nel 2016, ben 163.538.706,00 euro sono andati a Vibo Valentia in Calabria. Invece 156.294.151,36 furono vinti nel 2021 a Montappone nelle Marche e 147.807.299,08 euro, nel 2009 a Bagnone in Toscana.

Al primo e terzo posto fra le vincite in assoluto più grandi, troviamo quelle fatte tramite sistema. perciò distribuite tra tanti. La somma più grande mai vinta è di 371.100.000 euro del 16 febbraio 2023. La terza di 177.729.043,16 euro il 30 ottobre 2010, sempre con la bacheca dei sistemi. Un anno fortunato il 2023 con la vincita più grossa di sempre.

La fortuna è cieca e può toccare a chiunque vincere.