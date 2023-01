Dal 15 gennaio per questi lavoratori e pensionati richiedere un mutuo online sarà più semplice

L’INPS informa gli utenti del nuovissimo servizio per chiedere un mutuo ipotecario in maniera agevolata. Ecco chi potrà richiederlo e quali sono le novità.

L’INPS periodicamente mette a disposizione per le varie categorie dei suoi iscritti diverse misure e agevolazioni, come le borse di studio per i figli studenti. Ma oltre a questo, soprattutto negli ultimi anni, un obiettivo primario dell’INPS è rendere i propri servizi più semplici e accessibili agli utenti. Ad esempio il nuovo servizio online per aiutare gli utenti nella valutazione degli effetti del riscatto del corso di studi universitari a fini pensionistici.

Col messaggio n.247/2023 l’INPS informa del nuovo servizio di domanda per l’erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. In particolare comunica il rilascio del nuovo servizio che recepisce le modifiche al Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2023. Le domande potranno essere presentate con il nuovo servizio a partire dal 15 gennaio per questi lavoratori fino al 15 dicembre di ogni anno.

In cosa consiste il mutuo ipotecario INPS

Il mutuo ipotecario INPS è rivolto agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno. Possono presentare la domanda gli iscritti in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda. Nonché i pensionati iscritti. Il mutuo ipotecario INPS è un finanziamento agevolato a lungo termine che gli iscritti possono chiedere per diverse spese, in particolare:

per acquistare o costruire un box o posto auto destinato a pertinenza della prima e unica casa di abitazione;

destinato a pertinenza della prima e unica casa di abitazione; sostenere le spese per l’iscrizione e la frequenza di corsi di studio per sé stessi o componenti del nucleo familiare;

per sé stessi o componenti del nucleo familiare; chiudere un mutuo già contratto con una banca, ovvero portabilità o surroga;

con una banca, ovvero portabilità o surroga; sostenere le spese d’acquisto, costruzione o ampliamento della prima e unica casa di abitazione.

Dal 15 gennaio per questi lavoratori e pensionati sarà più facile chiedere un mutuo con il nuovo servizio INPS

Per accedere al nuovo servizio sarà necessario andare sulla home page del sito dell’INPS e cercare “richiedere la concessione di un mutuo ipotecario”. Da lì l’utente, autenticandosi con le proprie credenziali d’accesso SPID, CIE o CNS, potrà cliccare sul pulsante “Accedi al servizio”. Quindi, selezionare la procedura relativa alla “Nuova domanda mutui ipotecari”.

Mediante il nuovo iter di presentazione, il cittadino potrà avviare direttamente la domanda e attivare i controlli applicativi in real-time. Potrà poi proseguire nell’iter d’inserimento della domanda anche in attesa del completamento dei controlli. Inoltre, si prevede la scrittura a sistema dell’esito dei controlli e lo sblocco della funzione di completamento della domanda. Infine è previsto il completamento della domanda da parte dell’interessato che attiva la funzione di protocollazione e d’invio da istruttoria.

Oltre a ciò il nuovo servizio consente agli utenti di consultare la sezione informativa relativa alla presentazione, le FAQ, il manuale guida e un video-tutorial. Nonché di procedere in qualsiasi momento alla simulazione di un piano di ammortamento e di accedere al riepilogo dei campi compilati.