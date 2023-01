Hai del lievito scaduto in cucina? Non buttarlo, ma riutilizzalo con queste 3 idee inaspettate

Il lievito è uno di quegli ingredienti immancabili nella cucina italiana. Per questo motivo, però, non è raro trovare qualche panetto scaduto nella nostra credenza. Per prima cosa, controlliamo che sia effettivamente inutilizzabile in cucina. Se così fosse, non buttiamolo, ma seguiamo queste idee inaspettate per riciclarlo in casa.

Un ingrediente che non manca mai in casa è sicuramente il lievito. Non a caso, è stato uno dei primi prodotti a mancare durante il lockdown. Questo elemento ci permette di creare tantissime delizie tra cui la pizza, il pane e i dolci.

Ora che abbiamo la possibilità di spostarci e non abbiamo abbastanza tempo da passare in cucina, le nostre scorte potrebbero scadere. Ci sono dei metodi per capire se il lievito è ancora utilizzabile. Inoltre, anche se fosse scaduto non buttiamolo. Ci sono alcune idee per riutilizzarlo in casa, anche se non in cucina.

Hai del lievito scaduto in cucina? Ecco come riutilizzarlo in casa

Per prima cosa cerchiamo di capire se il lievito è veramente scaduto. Infatti, anche se vicino alla data di scadenza, ci sono alcuni casi in cui è possibile utilizzarlo. Innanzitutto, controlliamo il suo colore, che dev’essere beige. Se notiamo delle macchie grigie o di muffa, allora è da evitare in cucina. In alcuni casi, però, l’aspetto non è sufficiente.

Se vogliamo essere sicuri che il lievito sia ancora utilizzabile in cucina, allora proviamo questo trucco. Prendiamo un bicchiere d’acqua tiepida e aggiungiamo un po’ di zucchero, poi sciogliamolo all’interno.

Se si formano delle bolle allora il lievito è ancora buono. Attenzione a non usare dell’acqua bollente perché annullerà l’effetto del lievito.

Un ottimo prodotto per il giardino

Se il nostro ingrediente è, però, definitivamente andato a male, ci sono diversi metodi per riutilizzarlo. Il primo è quello di usarlo come fertilizzante. Infatti, il lievito di birra è molto efficace grazie alle vitamine contenute al suo interno. Un cubetto di circa 25 grammi va sciolto in 3 litri di acqua. Basterà innaffiare con quest’acqua il nostro giardino per nutrire le nostre piante al meglio.

Il lievito di birra è anche efficace come cattura odori, soprattutto per quanto riguarda il WC. Sciogliamo un panetto all’interno di un litro d’acqua calda e versiamola all’interno del water. In questo modo i cattivi odori spariranno all’istante.

Anche una maschera di bellezza inaspettata

Infine, se hai del lievito scaduto in cucina un utilizzo inaspettato è sicuramente quello che riguarda la nostra bellezza. Il lievito, infatti, è un perfetto ingrediente per le maschere viso. Le vitamine che contiene non sono ottime solo per le piante. Ricchissimo di vitamina B e sali minerali, aiuterebbe a combattere l’invecchiamento della pelle e le rughe. Utilizziamolo quindi per fare una maschera per il viso, insieme a dell’acqua calda.

Non versiamone tanta, ma aggiungiamone poco a poco in modo da creare un composto. Infine, stendiamo la nostra crema sul viso e lasciamo agire per almeno 20 minuti. Poi risciacquiamo con acqua calda e applichiamo una crema idratante. La nostra pelle risulterà molto più elastica e nutrita.