Il conto corrente bancario o postale prevede delle tasse da pagare a prescindere dalla tipologia. Infatti, guardando ciò che presto potrebbe accadere, è d’obbligo ricordare che sul conto corrente a fine mese arriverà una brutta sorpresa per i risparmiatori e non solo. I risparmiatori si troveranno un addebito automatico di circa 34,20 come tassa di bollo. Questa rientra tra le tasse più odiate dagli italiani, subito dopo il bollo auto.

In un precedente articolo abbiamo precisato la somma giusta da tenere sul conto corrente bancario o postale per evitare di pagare l’imposta di bollo.

Cerchiamo di capire come si configura l’imposta di bollo e come è addebitata su conto corrente. In effetti si tratta di una specie di tassa patrimoniale imposta dallo Stato. L’importo è addebitato automaticamente su ogni conto corrente o libretto di risparmio posseduto.

L’importo può essere addebitato ogni trimestre e raggiunge un valore annuo di 34,20 se persona fisica. Invece, per le persone giuridiche l’addebito è di 100 euro l’anno. Questa è un’imposta fissa, in effetti è un vero e proprio prelievo forzoso, a prescindere dalla tipologia del conto.

Il prelievo è automatico e al 30 giugno 2021 arriverà sui conti correnti dei risparmiatori un addebito di 8,55 euro. Quindi, coloro che hanno pochi soldi sul conto corrente devono fare attenzione.

Ricordiamo che sono previste delle esenzioni. Non pagano l’imposta di bollo coloro che hanno una giacenza media al di sotto di 5.000 euro. Inoltre, prevista un’esenzione per i risparmiatori che hanno un basso reddito con un ISEE inferiore a 7.500 euro. Sono molte le persone che non conoscono questa esenzione e pagano regolarmente l’imposta di bollo addebitata automaticamente dalla banca.

Che cos’è l’imposta di bollo?

L’imposta di bollo è ormai in vigore con il Dpr 642/1972 da circa 50 anni. Questa tassa è applicata sui libretti di risparmio postali e bancari, e sui conti correnti. Sono due le modalità in cui può essere addebitata l’imposta: in un unico prelievo o suddiviso in 4 rate.

In un unico prelievo l’addebito automatico è di 34,20 euro, mentre suddiviso in quattro rate, l’addebito è di 8,55 euro a trimestre.