La cessione del quinto può riguardare sia lo stipendio che la pensione. È uno dei modi in cui si può chiedere un prestito alla banca e per questo sulla somma ottenuta si pagano gli interessi. Bisogna però sapere quando la banca rimborsa il cliente, se i tassi sulla cessione del quinto sono da usura.

In alcuni casi, infatti, i tassi di interesse applicati sono stati eccessivi e i giudici sono intervenuti a tutela dei lavoratori o pensionati.

Un esempio in numeri

Il caso è nato da un pensionato piemontese che aveva chiesto un prestito di euro 10 mila. Lo avrebbe rimborsato con il quinto della pensione che la banca avrebbe trattenuto più gli interessi. La banca ha applicato un tasso così alto che alla fine il pensionato avrebbe restituito quasi 20 mila euro. Si tratta di tassi di interesse vicini ai limiti dell’usura.

Quando la banca rimborsa il cliente se i tassi sulla cessione del quinto sono da usura

Sui costi incideva anche la polizza vita che la banca gli aveva fatto sottoscrivere per garantirsi qualora la pensione fosse venuta prematuramente a mancare. C’erano anche cosiddetti costi legali per la gestione dell’avvio della pratica così come accade anche per i mutui.

L’argomento chiave per vincere la causa

Il pensionato in questione ha dovuto ovviamente far causa alla banca. Un primo argomento molto importante è stata l’incompletezza delle informazioni fornite dalla banca. Il cliente non aveva, per esempio, idea di aver sottoscritto anche una polizza sulla vita.

La polizza, tra l’altro, aveva una durata di vari anni e quindi sarebbe rimasta in vita anche finito il periodo di cessione del quinto sulla pensione. Il pensionato, in pratica, aveva sottoscritto una assicurazione che non avrebbe mai scelto spontaneamente.

È stato fondamentale, poi, l’ammontare complessivo dei tasso di interesse applicato che superava quello che per legge è da usura. Così la banca ha perso la causa.

Dato che la cessione del quinto dello stipendio o della pensione sono molti frequenti, non si dubita del fatto che queste cause saranno numerose.