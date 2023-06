Quinta seduta consecutiva al ribasso e prima settimana negativa dopo tre al rialzo sul grafico del Dow Jones. Sui mercati azionari americani si sta preparando un ribasso o un’occasione di acquisto? Al momento non ci sono ancora segnali inequivocabili di ribasso, ma sicuramente le ultime sedute hanno pesantemente deteriorato il quadro grafico del Dow Jones. Cerchiamo di capire quali sono i livelli da monitorare nelle prossime sedute per non rimanere sorpresi da forti movimenti direzionali siano essi al rialzo o al ribasso.

Sui mercati azionari americani si sta preparando un ribasso o un’occasione di acquisto? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 23 giugno a quota 33.727,43, in ribasso dello 0,65% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dell’1,67%.

Time frame giornaliero

Il raggiungimento del punto di inversione in area 34.200 è stato, almeno per il momento, fatale alle quotazioni del Dow Jones che rompendo al ribasso questo supporto potrebbero scendere fino in area 32.815. Sotto questo livello, poi, i ribassisti potrebbero ulteriormente spingere al ribasso le quotazioni. Come si vede, infatti, area 32.815 in passato ha frenato gli orsi. La sua rottura, quindi, potrebbe avere un forte impatto negativo.

Al rialzo, invece, lo scenario potrebbe svilupparsi secondo i livelli indicati in figura.

Time frame settimanale

Uno dei due segnali rialzisti registrati nelle settimane scorse è venuto meno al termine della seduta del 23 giugno. Le quotazioni, infatti, hanno chiuso sotto la trend-line verde tracciata a partire dai massimi decrescenti del 2023. La situazione, quindi, è incerta e peggiorerebbe irrimediabilmente nel caso di chiusure settimanali inferiori a 33.289.

Al rialzo, invece, quota 38.000 potrebbe essere il livello dove l’inversione ribassista diventerebbe molto probabile.

