Non solo la mensola per sostituire il comodino ma queste soluzioni salvaspazio per arredare la camera da letto

Hai una camera da letto troppo piccola o sei semplicemente stanco dei soliti comodini? Stai cercando delle soluzioni creative per sostituirli? Oltre alla classica mensola, ecco delle idee alternative che renderanno l’ambiente davvero unico. Scopri di quali soluzioni parliamo.

La casa è il posto dove ci sentiamo sicuri, protetti e amati. Rispecchia la nostra personalità, perché l’arrediamo seguendo i gusti personali. Ma non tutti hanno la fortuna di avere delle camere ampie da ammobiliare e un balcone o terrazzo da decorare con i fiori più belli.

Purtroppo, gli spazi sono sempre più risicati, perciò è necessario arredare ogni angolo utile e renderlo funzionale e pratico. Sempre nel rispetto dell’armonia e dello stile della casa.

La camera da letto sempre ordinata

Pensiamo alla camera da letto. Uno degli ambienti che più amiamo, dove ricarichiamo le energie e ci riposiamo. Anche se di piccole dimensioni, deve essere arredata nel migliore dei modi per garantire tutte le comodità.

Ma è anche fondamentale tenerla pulita e ordinata. Infatti, una camera disordinata potrebbe addirittura compromettere il sonno.

Anche gli accessori sono fondamentali. Ad esempio, alcune piante avrebbero la capacità di purificare l’aria e mantenere il giusto grado di umidità.

Di solito arrediamo la stanza da letto con i classici mobili. Letto, specchio, armadio e se c’è lo spazio, anche il comò e i comodini.

Se la stanza è di piccole dimensioni, però, spesso sacrifichiamo qualche mobile. I comodini sono sempre i più sfortunati, anche se sono molto utili per posare tutto quello che serve durante la notte.

Ma attenzione, fare a meno dei comodini, non vuol dire rinunciare necessariamente ad un appoggio accanto al letto.

Non solo la mensola per sostituire il comodino ma anche queste geniali idee

Ma se hai poco spazio oppure quello che offre il mercato non ti soddisfa, allora opta per queste soluzioni classiche e più creative.

Di solito il comodino è sostituito dalla classica mensola. Occupa poco spazio ed è molto pratica. Puoi sceglierla in diverse dimensioni ed è un’ottima base d’appoggio. Se vuoi decorare la testata dietro al letto, opta per una mensola lunga. Ti servirà anche per poggiare i libri, le foto o i quadri.

Per un tocco informale, puoi utilizzare la sedia. Una soluzione economica e pratica. Infatti, è perfetta per poggiare anche gli indumenti. Se hai un po’ di fantasia e ami il bricolage, puoi anche recuperare una vecchia sedia e rimetterla a nuovo.

Al posto del comodino, puoi utilizzare anche un tavolino. Una scelta di tendenza, che puoi spostare con facilità e che occupa pochissimo spazio.

Quindi, non solo la mensola per sostituire il comodino, ma anche queste idee economiche e salvaspazio.

Spazio alla creatività

E per i più creativi? Cerare una colonna di dischi potrebbe essere un’ottima idea. Lascia le copertine perché donano un tocco di colore. Puoi sostituire i dischi con dei libri. Magari di diverse dimensioni. Non utilizzare le riviste perché non sono poco stabili.

Gli amanti della natura, invece, possono utilizzare un semplice tronco. Bello, scenografico e perfetto come base d’appoggio.