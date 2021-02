Una volta bevuto il caffè, viene spontaneo lavare la moka e buttare i fondi. Non ce ne rendiamo conto, eppure questo quello che commettiamo ogni volta è un errore. Dall’orto alle maschere di bellezza, passando per la cura della casa, i resti dell’oro nero sono utilissimi per una miriade di cose. Approfittiamo, dunque, di questo spazio per offrire alcuni suggerimenti pratici per sfruttare i fondi del caffè.

Stop alle formiche

Si tratta di un grande classico. Insieme al più comune uso come fertilizzante per le piante, l’impiego dei fondi del caffè è raccomandabile per eliminare la presenza delle formiche in casa. Invece di usare sostanze chimiche potenzialmente tossiche, possiamo posizionare il caffè nelle aree interessate per cacciare gli ospiti indesiderati.

Rimozione delle incrostazioni

Usato insieme all’acqua e al sapone, il caffè è ottimo per rimuovere le incrostazioni. Applicati in maniera energica con la spugna, i fondi del caffè ci aiuteranno a rendere più pulito il nostro appartamento.

Deodorante per l’automobile

Ebbene sì, con i fondi del caffè possiamo deodorare anche il nostro bolide. Inseriamo i fondi del caffè in un sacchetto di tulle e mettiamolo nell’abitacolo dell’auto per profumare l’ambiente e per assorbire l’umidità.

Il caffè per il benessere dei piedi

In un nostro articolo abbiamo parlato dei rimedi per alleviare il gonfiore e il dolore dei piedi stanchi. Tra i rimedi che non abbiamo menzionato c’è il pediluvio fatto con i fondi del caffè. Diluiamoli nell’acqua tiepida e teniamo i piedi a mollo una mezz’oretta per rilassarli a dovere.

Scrub per il viso

Grazie al caffè possiamo effettuare numerosi trattamenti per il corpo e per il viso. Tra le altre cose, possiamo realizzare delle maschere di bellezza oppure ottenere uno scrub potente per eliminare le impurità dal nostro viso.

Restaurare i mobili

Nessuno lo direbbe, ma i fondi del caffè tornano utili anche per il mobilio di casa. Per prenderci cura dei mobili in legno, soprattutto quelli antichi, usiamo i fondi per realizzare una pasta cremosa da applicare sulle superfici. Basterà un po’ d’acqua per il nostro obiettivo. Realizzata tale pasta, cospargiamola sulle venature e i graffi dei mobili per ottenere dei risultati degni di nota.

Ecco, dunque, alcuni suggerimenti pratici per sfruttare i fondi del caffè.