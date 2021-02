Dalle mani ai piedi, prendersi cura del proprio corpo è essenziale per vivere all’insegna del benessere. In un precedente articolo ci siamo occupati di come preservare al meglio le mani. Nella guida di ProiezionidiBorsa di oggi suggeriamo, invece, alcuni rimedi efficaci per i piedi gonfi e doloranti.

Se durante la giornata camminiamo parecchio non è raro tornare a casa e sentirsi le gambe e i piedi molto appesantiti. Il vecchio metodo della nonna è il pediluvio. Rimane un modo sicuramente indispensabile per dare sollievo ai piedi stanchi. Ma lo teniamo per un attimo da parte per occuparci di altre tecniche altrettanto utili.

Cambiare vecchie abitudini

L’alimentazione e l’attività fisica sono i principali fattori per prevenire gonfiore e dolori ai piedi. Se ad esempio passiamo molto tempo seduti durante la giornata, risulta necessario ritagliarsi almeno trenta minuti al giorno per camminare. Meglio distribuire il tempo durante la settimana anziché fare lunghe passeggiate di due o tre ore durante il week end.

Allo stesso tempo è essenziale mantenere un peso forma ideale. I chili di troppo, a lungo andare, pesano molto sulla pianta del piede. Per le donne, inoltre, è consigliabile evitare scarpe con tacchi molto alti. Ad ogni modo è consigliabile portare con sé un paio di scarpe basse per rilassare i piedi.

Fare esercizi mirati

Dopo un bel pediluvio il piede risulterà sicuramente più leggero e riposato. Ma non è sufficiente. Alleniamo il piede con degli esercizi mirati. Un po’ di stretching non può che fare bene. Pieghiamo il piede avanti e indietro di 90 gradi per rafforzarne i muscoli.

Un altro esercizio utile consiste nell’uso di una pallina da tennis. Teniamola sotto la pianta e muoviamo il piede con movimenti in lungo e in largo, allenando dita e talloni.

Massaggiare i piedi con trattamenti gel

La natura mette a disposizione un’infinità di prodotti ed erbe rinfrescanti per ridurre il gonfiore e lo stress delle estremità. Dopo una sessione di stretching, applichiamo delle creme gel sui piedi e massaggiamoli energicamente per qualche minuto.

Molto consigliati a questo scopo sono i bioflavonoidi come il gingko biloba e la vite rossa. Entrambi contribuiscono a una migliore circolazione sanguigna e a un generale rilassamento dei vasi. Per la ritenzione idrica, invece, gli esperti del settore consigliano l’uso della betulla e della centella asiatica.

Ecco svelati, dunque, alcuni rimedi efficaci per i piedi gonfi e doloranti.