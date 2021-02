Allattare è prima di tutto un momento unico e ricco di emozioni che crea un legame intenso tra madre e figlio. Inoltre favorisce un corretto sviluppo del bambino e lo protegge da molte malattie.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che il latte materno sia l’alimento ideale per nutrire il neonato. Cliccare qui per maggiori informazioni.

Mangiare e bere a sufficienza è di fondamentale importanza per stabilire e mantenere la produzione del latte.

Bisogna comunque evidenziare che mangiare sano è importante sempre e comunque.

Ancora più importante è mangiare bene durante il periodo dell’allattamento proprio perché il corpo della mamma ha bisogno di maggiore energia.

È importante tenere conto della qualità e della varietà degli alimenti. L’alimentazione deve comprendere i cibi che contribuiscono a dare tutti i principi nutritivi di cui l’organismo ha bisogno.

Vediamo, allora, cosa mangiare per avere un latte più nutriente per il bambino.

Prima cosa, è fondamentale mantenersi idratati durante la giornata, assumendo circa due litri di acqua al giorno.

È consigliato consumare piatti ricchi di proteine come uova, carni magre e legumi.

In questo modo il latte materno avrà un più alto valore nutritivo.

La frutta non dovrebbe mai mancare, sempre dopo averla lavata per bene. Questo alimento fornisce, infatti, una buona fonte di vitamine, che aiutano lo sviluppo del sistema immunitario.

I cereali, invece, forniscono energia per lo sviluppo muscolare. Mentre le verdure offrono un giusto apporto di sostanze minerali. Anche quest’ultime vanno sempre accuratamente lavate per ridurre la quantità di pesticidi residui rischiosi per la madre e per il bambino.

Introdurre 500 calorie in più al giorno

È importante raggiungere le calorie in più attraverso alimenti nutrienti. Questo è consigliato per avere tutta l’energia di cui si ha bisogno.

Se vogliamo essere sicuri di fornire al bambino un apporto adeguato di nutrienti possiamo rivolgerci al pediatra di fiducia.

In sintesi abbiamo visto cosa mangiare per avere un latte più nutriente per il bambino. Intanto godiamoci questo momento speciale con il nostro neonato.