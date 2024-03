Amundi è un noto gestore patrimoniale francese. I suoi analisti hanno stilato per il 2024 un interessante outlook di cui abbiamo trattato più volte in passato. Ad esempio, abbiamo visto alcune delle previsioni contenute al suo interno e che riguardano, in particolare, i tagli dei tassi di interesse FED e BCE previsti per l’anno corrente. Oggi invece tratteremo un tema diverso, relativo alle obbligazioni. Su quali obbligazioni si potrebbe investire nei prossimi mesi? Proviamo a rispondere a questa domanda rifacendoci al report di Amundi e a ciò che hanno scritto in proposito i suoi analisti.

Cosa sono le obbligazioni e perché investire in questo asset

Prima di tutto, ricordiamo che le obbligazioni sono titoli di debito per il soggetto che le emette e di credito per quello che le acquista. Rappresentano parte di debito di una società o di un ente pubblico, che ha lo scopo di finanziarsi. Garantiscono a chi le acquista il rimborso del capitale al termine della scadenza stabilita.

Secondo alcuni analisti Eoin Walsh, portfolio manager di TwentyFour Asset Management, un buon motivo per investire in obbligazioni sarebbe l’aumento del costo della liquidità. Infatti, se gli ultimi due anni sono stati difficili per chi investe in obbligazioni, attualmente la situazione sembra essersi ribaltata. Inoltre, nel caso l’atteso taglio dei tassi di interesse dovesse davvero avvenire, investire in obbligazioni diventerebbe più che mai conveniente.

Su quali obbligazioni investire nei prossimi mesi secondo l’outlook di Amundi

Passiamo dunque all’opinione degli analisti di Amundi, contenuta all’interno dell’outlook stilato per l’anno corrente. A loro avviso, al momento sarebbe preferibile puntare sulle obbligazioni Investment Grade piuttosto che che su quelle di grado speculativo nell’ambito delle obbligazioni High Yield.

Sempre tra le High Yield, quelle statunitensi appaiono meno interessanti agli occhi degli analisti di Amundi. Più convenienti sarebbero, invece, quelle a breve termine e in euro. Per quanto riguarda l’equilbrio tra domanda e offerta, invece, i fattori tecnici sembrerebbero più favorevoli alle obbligazioni High Grade rispetto a quelle High Yield. Quindi, ecco su quali obbligazioni investire nei prossimi mesi secondo gli analisti di Amundi.

Ecco le opinioni di altri esperti

Secondo Stash Graham di Graham Capital Wealth Manage, l’investitore paziente dovrebbe acquistare obbligazioni societarie di buona qualità a breve scadenze e con rendimenti pari o superiori al 6%. Così, si aumenterebbe la possibilità di guadagno e si ridurrebbe il rischio. Inoltre, si avrebbe l’occasione di rafforzare il proprio patrimonio a reddito fisso.

Secondo Matteo Campi di Arca Fondi SGR, quando si costruisce il proprio portafoglio sarebbe preferibile sovrappesare leggermente il reddito fisso dei mercati emergenti e sottopesare leggermente gli High Yield statunitensi. Per gli analisti della nota rivista Morningstar, in una fase di potenziale stress economico come quella che stiamo vivendo, i Treasury statunitensi e alcuni titoli di stato potrebbero ”fungere da ulteriore elemento diversificazione”.

