L’Euronext Growth Milan è un mercato dedicato alle PMI competitive e in cerca di capitali che possano permettergli di finanziare la propria crescita. Offre un percorso di quotazione particolarmente adatto alle piccole e alle medie imprese. Molti dei titoli che appartengono a questo mercato non distribuiscono dividendi. Ce ne sono alcuni, tuttavia, che hanno intenzione di offrirne per il 2024. Ricordiamo, prima di tutto, la definizione di dividendo. Quest’ultimo non è altro che una parte degli utili che le aziende decidono di distribuire ai propri azionisti anche e soprattutto allo scopo di fidelizzarli. Infatti, costituisce un ulteriore afflusso nelle casse di chi sceglie di puntare il proprio capitale su un determinato titolo. Inoltre, un’azienda che offre dividendi al propri azionisti tende a performare meglio di quelle che non lo fanno. Ovviamente non è sempre così, ma indubbiamente il fatto che una società li garantisca è in genere indice di affidabilità.

2 titoli dell’Euronext Growth Milan che staccheranno dividendi ad aprile e a maggio

Scopriamo quindi ben 2 titoli dell’Euronext Growth Milan che distribuiscono dividendi. Il primo di cui tratteremo è Culti Milano, il cui dividendo è di 0,1 euro per azione e la prossima cedola verrà staccata il giorno 22 aprile 2024. Il pagamento, come da regola, avverrà due giorni più tardi. Quindi, ecco una data che chi è interessato dovrebbe cominciare ad appuntare. Il dividendo è rimasto invariato rispetto all’anno 2023.

L’altro titolo è Directa SIM, che distribuirà per il 2024 un dividendo di 0,17 euro per azione. Il giorno di stacco è il 13 maggio. Ovviamente, la data di pagamento è il 15 maggio 2024. In questo caso, il dividendo è leggermente aumentato rispetto a quello che l’azienda ha garantito agli azionisti lo scorso anno e cioè 0,16 euro per azione.

Ecco una view su queste azioni

Vediamo adesso una view deli due titoli basandoci sul consenso riportato dalle riviste specializzate. Le azioni vengono al momento scambiate al prezzo di 15,35 euro, mentre non ci è stato possibile reperire dati riguardanti il target fissato dagli analisti o la raccomandazione media.

Le azioni di Directa SIM vengono invece scambiate al prezzo di 3,58 euro. La piattaforma online Marketscreener riporta in merito l’opinione di un singolo analista, il quale raccomanda Buy e pone il prezzo obiettivo a 5,4 euro. Ecco, quindi, tutto quello che sappiamo su questi due titoli che appartengono all’Euronext Growth Milan.

