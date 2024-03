Tagli dei tassi Bank of England, le notizie più recenti e quando è previsto

La riunione della FED avvenuta il 19-20 marzo si è conclusa con un nulla di fatto. Le aspettative sono di tre tagli per il 2024, ma ancora non è noto quando e se avverrà il primo. Gli analisti sostengono che si potrà parlarne soltanto a partire dal mese di giugno e che la BCE farà da apripista alla Banca statunitense, contrariamente a come avviene di solito. È invece recente la notizia secondo la quale la Bank of Japan ha alzato i tassi di interesse per la prima volta dopo diciassette anni, ponendo fine a quasi un ventennio di politica economica ultraespansiva. Invece, una Banca nazionale e cioè quella Svizzera è stata la prima a tagliare il tasso di interesse di riferimento di ben 25 punti base, portandolo all’1,5%. La modifica è entrata in vigore proprio ieri, in data 22 marzo 2024. Una notizia che è stata come un fulmine a ciel sereno e che ha forse sorpreso alcune persone, ma che è frutto delle contromisure prese dalla Svizzera verso l’elevata inflazione e che hanno portato risultati relativamente rapidi. Chiaramente, non è detto che a questo taglio ne seguiranno altri. Intanto, la BCE e la FED continuano dunque con la loro politica attendista. Oggi tratteremo invece le ultime notizie relative alla BoE (Bank of England) e al taglio del suo tasso di interesse di riferimento.

Tagli dei tassi Bank of England, le notizie più recenti

L’inflazione a febbraio si è attestata attorno al 3,4% ed è dunque in discesa rispetto ai livelli precedentemente raggiunti. A gennaio si attestava infatti al 4%. Ciò nonostante è ancora lontana dal target equilibrio del 2% fissato dalle Banche centrali.

Nell’Eurozona invece l’inflazione si aggira attorno al 2,6% e negli Stati Uniti al 3,1%. Insomma, in ogni caso è ancora troppo presto per poter davvero parlare di un taglio dei tassi di interesse di riferimento. Come abbiamo anticipato, per BCE e FED si parla di un possibile primo tasso a giugno. Ma per il taglio dei tassi Bank of England? Cerchiamo di capirne di più. Ricordiamo, prima di tutto, che nella riunione avvenuta in data 21 marzo questa ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25% per la quinta volta consecutiva.

Quando saranno tagliati i tassi di interesse nel Regno Unito secondo le previsioni degli analisti

I numeri di febbraio aumentano le probabilità che Andrew Bailey decida di procedere ad un allenamento della politica monetaria nell’anno corrente. Questi e il report sui prezzi dell’Office for National Statistics hanno portato gli analisti a prevedere un possibile primo taglio per il mese di agosto. Dunque, circa due mesi dopo quello previsto per la Banca centrale statunitense e per quella europea.

