La storia di Warren Buffett è nota a tutti. Assieme al suo ormai defunto socio Charlie Munger, è stato capace di trasformare Berkshire Hathaway nel grande colosso che è oggi. Inoltre, si è arricchito grazie ai propri investimenti sui mercati azionari, che gli sono valsi il soprannome di ”Oracolo dell’Omaha”, dovuto per l’appunto alla sua lungimiranza. Buffett ha mantenuto a lungo le proprie posizioni anche su aziende che stavano vivendo momenti di crisi, certo che prima o poi gli avrebbero fruttato enormi guadagni e così è stato. Insomma, il suo acume e la sua capacità di cogliere la giusta occasione gli sono invidiati dai trader di tutto il Mondo. Ma quali sono le caratteristiche che accomunano le aziende su cui il CEO di Berkshire Hathaway sceglie di puntare il proprio capitale? Scopriamolo.

3 caratteristiche che accomunano i titoli acquistati da Warren Buffett

La prima è il vantaggio competitivo duraturo e cioè il cosiddetto Economic Moat. Si tratta di una caratteristica che non può mai mancare in un’azienda sulla quale il CEO di Berskhire Hathaway decide di investire.

Egli, infatti, è noto per mantenere la propria posizione a lungo e non disinvestire una volta che ha scelto di puntare su un titolo. Infatti, azioni come quelle di Coca-Cola Company e Apple sono praticamente da anni e anni nel suo portafoglio e ne costituiscono la fetta più vasta.

Un buon team manageriale

Mai puntare il proprio capitale su aziende che non hanno un solido management alle spalle. Quest’ultimo deve essere capace anche di guidarle al di fuori di tempi di crisi o comunque di muoversi in modo corretto in ogni situazione.

Saper costruire valore per gli azionisti nel tempo

Ecco un’altra delle 3 caratteristiche che accomunano i titoli acquistati da Warren Buffett. Le aziende devono saper costruire valore per gli azionisti nel tempo e non sperperare denaro in investimenti inutili. Si tratta dello stesso approccio che egli ha utilizzato per rendere Berkshire Hathaway un vero e proprio impero. Insomma, si può dire che Warren Buffett sia bene o male sempre stato coerente con le proprie idee.

Un metodo diverso dalla norma

Si ricorda che Buffett e Munger hanno sempre avuto un approccio diverso dalla norma per quanto riguarda l’investire nei mercati azionari. Entrambi, infatti, hanno sempre evitato di diversificare e hanno preferito puntare su pochi, solidi titoli.

Ciò è generalmente sconsigliato agli investitori, specialmente a quelli alle prime armi.

Lettura consigliata

3 titoli del FTSE Mib che staccheranno il dividendo a giugno