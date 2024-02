Siamo in un momento decisivo. Giorno 8 è scaduto un importante setup mensile e gli effetti si vedranno proprio oggi. Si confermerà il trend rialzista oppure inizia un ritracciamento. Il mese di febbraio è iniziato in un modo diverso dalla media storica dal 1898 ad oggi. I primi 7 giorni di Borsa aperta infatti erano attesi in ritracciamento. Sono state centrate delle importanti resstenze dopo aver segnato un nuovo massimo annuale. Queste verranno rotte al rialzo, oppure ci sarà bisgno di scaricare gli oscillatori prima di una ripartenza. Non dimentichiamo che i prossimi setup mensili scadranno il 12, 20 e 29, ma il più importante cluster di questo trimestre sarà il 7 marzo. Come si arriverà a questa data? Con un minimo o un massimo? La chiusura odierna è importante per Wall Street perchè ci darà indicazioni almeno per le prossime due settimane.

Il medio termine

Oggi voglaimo tornare amantenere il polso del medio termine (i prossimi 4 mesi): come sono messi i grafici? Al momento si continuano a segnare minimi e massimi crescenti. Cosa dovrebbe iniziare a preoccupare? Un minimo inferiore ai seguenti supporti:

Dow Jones

37.100

Nasdaq C.

14.221

S&P500

4.652.

La chiusura odierna è importante per Wall Street

La chiusura della seduta di contrattazione dell’8 febbraioè avvenuta ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.726,33

Nasdaq C.

15.793,71

S&P500

4.997,91.

Cosa monitorare per oggi?

Se le chiusure avverranno sopra o sotto questi livelli:

Dow Jones

38.048

Nasdaq C.

15.128

S&P500

4.828.

Un affaticamento degli oscillatori ci sembra evidente e non sarebbe male in ottica annuale la partenza di un ritracciamento di un paio di settimane. Questo permetterebbe ai listini di ripartire almeno fino a maggio inoltrato (setup annuale del 20 maggio?). Secondo i nostri calcoli da ora a fine marzo, la probabilità che si torni sui livelli di apettura annuale è abbastanza elevata.

Vedremo poi cosa accadrà nelle prossime settimane.

