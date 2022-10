Furbo rimedio per lavare il cuscino in memory foam che puzza senza lavatrice

I cuscini in memory foam sono costituiti da un materiale a base di poliuretano, automodellante e molto morbido. Segue le forme del nostro corpo, e, per questo, apporterebbe diversi benefici all’organismo. Appoggiandoci a un cuscino di questo tipo, potremo notare con sorpresa che, quest’ultimo, avrà “memorizzato” la forma del nostro collo.

Negli ultimi tempi i guanciali di questo tipo stanno assolutamente spopolando, per molteplici motivi. Primo tra tutti il fatto che questo strumento conferirebbe un benessere ergonomico al nostro corpo.

Il materiale, infatti, creando una conca naturale, favorirebbe il rilassamento dei muscoli e l’allineamento del collo e della testa. Ciò donerebbe una generale sensazione di sollievo a tutti coloro che soffrono di dolori cervicali e altre problematiche simili.

Nonostante i tanti benefici, però, ci sarebbero alcuni lati negativi. Alcune delle persone che utilizzano questi cuscini, infatti, lamentano la forte puzza che, gli stessi, rilascerebbero.

Questo problema potrebbe derivare da diversi fattori, legati sia a eventuali errori durante la produzione del cuscino, sia al suo imballaggio. Normalmente questo inconveniente emergerebbe durante i primi mesi di utilizzo, creando un odore davvero poco piacevole.

Inoltre, il cuscino potrebbe presentare macchie gialle, dovute al sudore che attraversa i tessuti.

Alla luce di questo, quindi, scopriamo come eliminare questo piccoli ma fastidiosi problemi in poche mosse.

Furbo rimedio per lavare il cuscino senza utilizzare il lavaggio in acqua

La prima cosa che dovremo fare sarà leggere attentamente l’etichetta presente sul cuscino. Generalmente, infatti, i cuscini in memory foam non si possono lavare con acqua, perché potrebbero rovinarsi.

In questi casi, l’unica cosa che potremo fare sarà posizionarlo su uno stendino, all’esterno della casa, per far loro prendere aria.

Questo primo passo ci aiuterà ad eliminare parte della puzza, ma potrebbe non bastare per spazzarla via del tutto.

Bicarbonato e aspirapolvere

Dal momento che questi cuscini sono molto delicati, andrebbero lavati solo in superficie. Immergerli in acqua, infatti, potrebbe danneggiarli irrimediabilmente, costringendoci a buttarli.

Ecco perché, per eliminare gli odori sgradevoli ed eventuali aloni gialli, potremmo provare a cospargere il cuscino di bicarbonato. Dovremo lasciare agire il prodotto per almeno mezz’ora, dopodiché potremo aspirare il tutto con un piccolo aspirapolvere dotato di bocchetta di precisione. Questo furbo rimedio per lavare il cuscino ci aiuterà ad effettuare una pulizia semplice ma, nello stesso tempo, accurata.

In questo modo dovremmo aver già risolto gran parte del problema, a maggior ragione se avremo lavato e igienizzato anche federe e lenzuola.

Perossido di idrogeno

Se i suggerimenti di cui sopra non dovessero essere sufficienti, potremmo provare un’ulteriore strada. Potremmo, infatti, tamponare le macchie più resistenti, come quelle di sangue, con del perossido di idrogeno. Dovremo, poi, tamponare il tutto con uno straccio morbido e pulito.

Questo prodotto, infatti, non è solo disinfettante, ma è anche sbiancante e pulente.

Dopo aver eseguito questi procedimenti, bisognerà mettere il cuscino ad asciugare, in posizione orizzontale, possibilmente al riparo dalla luce diretta del sole. Questo dettaglio, infatti, è importante per evitare che il materiale possa danneggiarsi, a causa del calore.

Inoltre, si consiglia di eseguire questa pulizia, così come quella del materasso, in giorni soleggiati. In caso contrario, si rischierebbe di non far asciugare il cuscino velocemente, per colpa dell’eccessiva umidità.

Ricordiamo, infine, che è importante eseguire regolarmente la pulizia dei cuscini che usiamo tutti i giorni. Questo semplice gesto, infatti, eviterà il rischio di trasformare la nostra camera da letto in un covo di acari e batteri.