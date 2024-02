Su cosa investire nel 2024 secondo l’analista Ken Fisher

Quest’anno si sta rivelando piuttosto complesso per analisti e investitori. In molti, pertanto, per formare al meglio la propria opinione su come gestire il portafoglio stanno decidendo di sentire tutte le campane. Vediamo quindi su cosa sarebbe possibile investire nel corso dell’anno secondo il noto analista Ken Fisher, autore di numerosi libri sulla finanza, che hanno ispirato numerosi investitori in tutto quanto il Mondo.

Su cosa investire nel 2024? La situazione economica attuale è molto particolare, specialmente per tutto ciò che concerne l’inflazione e all’aumento dei tassi di interesse. Si tratta in uno scenario dagli esiti ancora incerti, considerando come si sta evolvendo.

Vediamo adesso l’opinione dell’analista Ken Fisher in merito agli investimenti che si potrebbero valutare nel corso dell’anno. Prima di tutto, facciamo una doverosa premessa.

Chi è Ken Fisher?

Come abbiamo già detto, è un noto analista di origini americane. È miliardario ed è fondatore della Fisher Investments, nonché autore di numerosi libri in materia di finanza e di investimento. Quindi, vediamo quali sono le sue previsioni per l’anno attualmente in corso.

Su cosa investire nel 2024

Secondo Fisher, la crescita moderata fa sì che, almeno nella prima parte dell’anno, i titoli growth facciano da traino. Un esempio? Quelli statunitensi appartenenti al settore tecnologico.

A suo avviso, tuttavia, questa situazione potrebbe non durare a lungo. Infatti, qualora la crescita del PIL dovesse accelerare anche in seguito all’atteso taglio dei tassi (ricordiamo che non c’è ancora una data precisa in cui ciò dovrebbe avvenire), i titoli value che dipendono dai prestiti dovrebbero conoscere una risalita. Questo, ipoteticamente, potrebbe avvenire nella seconda parte dell’anno.

In questo scenario, i titoli del settore finanziario, di quello industriale e automobilistico dell’FTSE Mib dovrebbero conoscere un grande rimbalzo. Per chi non ne fosse a conoscenza, l’FTSE Mib è il principale indice benchmark dei mercati azionari italiani e misura la performance di 40 titoli.

Quindi, non resta che vedere come si evolverà la situazione.

Cosa sono le azioni growth e value?

Sono titoli di società di cui si prevede una crescita superiore alla media del mercato.

Le azioni value, invece, sono quelle scambiate in Borsa a un prezzo inferiore al loro reale valore. Investirvi permette ai trader di comprarle in sconto, in previsione di un futuro in cui il prezzo e il valore reale torneranno ad allinearsi. Ecco, quindi, le nozioni principali da sapere in proposito.

