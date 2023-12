Nel nostro outlook per il 2023 abbiamo più volte rimarcato che i nostri algoritmi proiettavano un rialzo per l’azionario, per alcune materie prime e per le criptovalute e fra queste in primis il Bitcoin. A distanza di 12 mesi possiamo affermare che le nostre previsioni sembrano essere state centrate non solo in prezzo ma anche in tempo. Ora il Bitcoin potrebbe continuare a salire di lungo termine.

Le scadenze dei setup

Queste erano le date da segnare sul calendario per il nuovo anno e che in base al nostro algortimo proprietario avrebbero potuto formarsi minimi/massimi assoluti relativi per il Bitcoin:

17 gennaio;

21 febbraio,

21 marzo;

18 aprile;

18 luglio;

12 settembre;

16 ottobre;

14 novembre;

15 dicembre.

Le date più importanti saranno: 21 marzo, 18 aprile, 18 luglio, 14 novembre e 15 dicembre.

Vicino a questi turning point si sono affollati swing di prezzi importanti nel corso degli ultimi mesi. Riteniamo probabile che a ridosso del 15 dicembre si possa formare il massimo annuale.

Cosa attendere da ora in poi? Ora andremo a tracciare una mappa dei prezzi per mantenere un affidabile polso della situazione sia di breve che di medio lungo termine. La tecnica usata è basata sui calcoli di probabilità settati sulle serie storiche disponibili.

Il Bitcoin potrebbe continuare a salire ma ora c’è un leggero ipercomprato di breve termine

Durante la seduta di contrattazione del 30 novembre il BTC EUR ha segnato un prezzo medio di 34.491. Da inizio anno il minimo è stato a 15.390,30 e il massimo a 35.442,33.

La tendenza di medio lungo termine settata sul time frame settimanale utilizzando le medie a 200/400 e 600, vede queste orientate al rialzo. I prezzi però si sono allontantati da essi e questo potrebbe far pensare che nelle prossime settimane si potrebbe assistere a un ritracciamento anche del 10/15%.

Quali sono i livelli che in base ai nostri calcoli e tecniche potrebbero far rimanere il trend al rialzo nei prossimi 3 mesi?

Continuazione del trend rialzista se le chiusure delle prossime settimane saranno superiori ai seguenti livelli: 31.996. Sotto questo livello si potrebbe assistere a un ridimensionamento dei prezzi fino a 29.000/27.500. Obiettivo primo che potrebbe essere raggiunto al rilazo è area 40.000 per/entro il primo semestre del 2024.

