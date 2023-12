Le migliori e le peggiori azioni della settimana appena conclusasi, quali prospettive?

La settimana appena conclusasi ha visto il Ftse Mib chiudere al rialzo di oltre l’1,5%. Ci sono state, però, azioni che hanno registrato variazioni molto più importanti, sia al rialzo che al ribasso. Siamo, quindi, andati a studiare le migliori e le peggiori azioni della settimana appena conclusasi per cercare di capire gli scenari più probabili di medio lungo periodo.

Tra le migliori e le peggiori azioni della settimana spiccano per l’ampiezza del movimento quelle OVS: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo OVS (MIL:OVS) ha chiuso la seduta del 1 dicembre a quota 2,044 €, in rialzo del 3,02% rispetto alla seduta precedente.

La discesa iniziata a maggio ha portato a un ribasso superiore al 40%. Da fine ottobre, però, abbiamo assistito a segnali di ripresa che hanno portato alla svolta rialzista che si è tradotta nello scenario rialzista mostrato in figura. Tutto, quindi, sembra indicare al rialzo, ma per una conferma potrebbe essere opportuno attendere la rottura in chiusura settimanale della resistenza in area 2,094 €. In questo caso il raggiungimento di area 3 € potrebbe non essere più un miraggio. Purtroppo, nonostante un rialzo settimanale superiore al 13,5%, la resistenza ha tenuto e, quindi, settimana prossima potrebbe essere il punto di svolta in un senso o nell’altro.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero chiudere la settimana sotto area 1,789 € la tendenza potrebbe invertire al ribasso.

Le azioni Industrie De Nora falliscono il break rialzista e adesso sono in una sorta di terra di nessuno: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Industrie De Nora (MIL:DNR) ha chiuso la seduta del 8 novembre a 12,96 €, in ribasso del 6,15% rispetto alla seduta precedente.

Sembrava quasi che le quotazioni volessero partire al rialzo (scenario indicato dalla linea tratteggiata), ma la chiusura settimanale sotto area 14,31 € ha di fatto bloccato sul nascere i rialzisti. D’altra parte, però, lo scenario ribassista non ha ancora preso piede. Questo scenario potrebbe prendere forza nel caso di chiusura settimanali sotto area 12,39 €

