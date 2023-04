Il terzo anno del decennio quando si incrocia con il terzo anno del ciclo presidenziale potrebbe portare a rialzi del 20/25% dei mercati americani. Inoltre, da marzo del terzo anno, le probabilità sono molto elevate che il minimo dell’intero decennio sia stato già segnato. Questo significa che ora le probabilità sono per forti rialzi dei prezzi nei prossimi anni. Sarà così? Se la storia si ripeterà come è accaduto spesso sui mercati dal 1898 ad oggi, potrebbe accadere. Non abbiamo ragioni al momento per pensare diversamente a quello che si potrebbe profilare all’orizzonte. Quali potrebbero essere i pericoli a cui va incontro il Toro di Wall Street?

Inflazione, tassi e recessione

Il ciclo economico oscilla fra periodi di recessione/rallentamento a quelli di espansione/bolla speculativa. L’inflazione da bassa ad alta, e quindi i tassi da bassi a alti. Quindi, prima o poi negli annali si assisterà a espansione economica, poi a recessione, ecc. La storia tenderà sempre a ripetersi più o meno allo stesso modo. Per questo motivo molti attendono che i tassi alti possano/debbano lasciare spazio a un periodo di recessione. Questo nella storia non è stato un evento automatico. Infatti negli ultimi 70 anni, i periodi di espansione si sono allungati, mentre quelli di recessione accorciati. C’è però una quasi certezza: fino a quando vi sarà equilibrio fra tassi e crescita economica, i mercati azionari dovrebbero continuare a salire. Quello che ha sempre spaventato i mercati, è un taglio dei tassi, e in questo caso i mercati hanno iniziato discese di medio lungo periodo.

Torniamo al breve termine.

La prima giornata di contrattazione della settimana si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.601,15

Nasdaq C.

12.189,45

S&P500

4.124,51.

I pericoli a cui va incontro il Toro di Wall Street

La settimana è attesa incerta fino al 6 aprile. Fra questa seduta e la successiva si potrebbero creare le condizioni per far partire i mercati in modo stabile fino agli inizi del mese di agosto.

Quali sono i livelli da monitorare nei prossimi 2/3 giorni di Borsa aperta?

La tenuta in chiusura di seduta giornaliera di:

Dow Jones

32.295

Nasdaq C.

11.550

S&P 500

3.909.

Quali sono i livelli che al momento mantengono il trend di lungo termine al rialzo?

La tenuta in chiusura di seduta mensile di:

Dow Jones

31.429

Nasdaq C.

10.982

S&P 500

3.808.

Vedremo cosa accadrà di volta in volta.

