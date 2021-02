Una delle cose peggiori che possono accadere in cucina è avere un lavandino otturato. Anche in bagno la cosa non è piacevole. Le attività quotidiane si bloccano. Non si possono lavare i piatti, non si può scolare la pasta. Non si possono igienizzare le mani.

Uno scarico otturato è una vera e propria disgrazia. Ma come si arriva a questo esito?

Dei pezzi di cibo possono incastrarsi nelle tubature e impedire il flusso normale dell’acqua. I gusci di frutta secca, ad esempio, possono danneggiare il sistema in maniera seria.

Nella toilette, invece, i principali protagonisti dell’otturazione possono essere peli, capelli o residui di sapone.

Di sicuro sarebbe necessario applicare un filtro al chiusino.

Ma è possibile sturare il lavandino con due ingredienti che tutti hanno in casa?

Soda caustica, bevande d’uso comune e intrugli di ogni genere

Ci possono essere diversi modi per sturare un lavandino. Quello principale è utilizzare un oggetto designato e costruito per tale compito. Lo sturalavandino, infatti, prende il nome dalla sua funzione. Esso è una stecca con una ventosa. Si applica al lavandino in questione e, creando un vuoto, tira fuori i responsabili del danno.

Molti, però, non possiedono lo strumento a casa. Si ricorre, quindi, ad intrugli di ogni genere. La soda caustica è l’agente chimico più utilizzato. Ci sono, però, delle controindicazioni. È importante avere cognizione di causa e seguire alcune regole.

Una nota bevanda gassata a case di soda, inoltre, è usata comunemente per tale scopo.

E se non si dispone di questi prodotti?

Prima di chiamare l’idraulico, si può apprendere come sturare il lavandino con due ingredienti che tutti hanno in casa.

Semplici ingredienti che tutti hanno in casa

Alcuni ingredienti che ognuno può trovare in casa possono essere d’aiuto. C’è bisogno di sale, bicarbonato di sodio e acqua. Preparare questa “ricetta” è facile.

Si lascia bollire circa un litro d’acqua. Quando la temperatura raggiunge i 100 gradi, si aggiunge mezzo bicchiere di bicarbonato e due manciate di sale. È consigliabile che il sale sia grosso. Una volta versata la soluzione nello scarico, il risultato sarà sorprendente.

Questo piccolo trucchetto può e deve essere utilizzato soprattutto prima che il lavello si otturi completamente. Una ordinaria manutenzione è importante per la salute dei tubi.