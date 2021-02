Abbiamo già affrontato il tema della flatulenza ma in questa sede, invece, cercheremo di affrontare un altro aspetto. Cioè, scoreggiare cosa rivela del nostro intestino?

Ovviamente, trovarsi in una condizione come questa, può essere imbarazzante se si è insieme ad altre persone. Tuttavia, è da tenere presente che nella maggior parte dei casi, scoreggiare è simbolo di una sana attività intestinale qualora però ci sia regolarità.

Diversamente, può essere un sintomo di disturbi o possibili malattie dell’apparato digerente. Per questo è sempre bene rivolgersi al proprio medico.

Tornando alla questione scoreggiare cosa rivela del nostro intestino, bisogna dire che, come ampiamente dimostrato dalla scienza, può farci comprendere molto su nostro apparato digerente e sull’intestino. Molto dipende dalla frequenza, dall’odore e dal rumore.

Quanti peti giornalieri e il loro rumore

In merito alla prima questione, bisogna dire che, è considerata nella norma la frequenza di 14, 23 peti giornalieri. Questi numeri corrispondono ad una quantità di gas che varia da mezzo litro a due litri a giorno.

Se il numero è più grande bisogna rivolgersi al proprio medico. Il motivo è che ciò può indicare un’intolleranza al lattosio, un reflusso gastro-esofageo o una sindrome del colon irritabile ed infiammazioni dell’intestino.

È giusto sottolineare, però, che per chi segue una dieta ricca di fibre, vegetariana oppure vegana tenderà a produrre più gas rispetto al normale. La spiegazione è ovviamente la dieta.

Per quanto riguarda il rumore, invece, questo dipende dalle vibrazioni del gas in uscita e dalla velocità di espulsione. Infatti più è rapida l’espulsione più il peto risulta rumoroso. Solitamente il rumore non è associato a disturbi o a patologie digestive a meno che non vi siano problematiche al muscolo anale.

Il problema dell’odore

Relativamente all’odore, invece, i peti di solito non sono profumati perché la maggior parte dei gas intestinali è inodore. Quando l’odore diventa sgradevole è perché probabilmente viene prodotto acido solforico causato dalla presenza di batteri nell’intestino ed in particolare nel colon.

Se c’è un eccesso di acido solforico e quindi un odore molto più sgradevole, potrebbe essere indice di cattiva digestione.