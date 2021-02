Molti desiderano una chioma folta. Uomini e donne pongono molta attenzione ai capelli. Avere una buona acconciatura non solo è sinonimo di stile, ma anche di salute.

Per le ragazze, i capelli rappresentano la femminilità. Di solito si portano lunghi e si preservano in maniera attenta. Si usano prodotti di ogni genere per farli apparire in forma smagliante.

Anche i maschi passano ore allo specchio per trovare la pettinatura giusta. Molti di loro, purtroppo, possono presentare dei problemi di caduta precoce. Ecco che qui subentrano delle difficoltà, i complessi e le incertezze.

Per prevenire questi problemi ed avere una capigliatura sempre al top, è necessario impegnarsi. Partendo dallo shampoo.

Per avere capelli sani, lucidi e forti bisogna lavarli in questo modo.

Quante volte bisogna lavare i capelli?

Per prima cosa, si deve scoprire quando lavare i capelli. Certamente non è bello avere dei capelli unti e visibilmente sporchi. D’altro canto, tuttavia, lavandoli troppo spesso, si rischia di sottoporli ad uno stress eccessivo. Essi sono un patrimonio prezioso che va tenuto in debita considerazione. Tali “regole” sono importanti e valgono sia per capelli corti che per quelli lunghi.

Ma quante volte bisogna lavarli? A questa domanda non c’è una risposta univoca. Dipende molto dallo stile di vita che si ha e dal tipo di capello. I capelli secchi, ad esempio, tendono a sporcarsi poco. È possibile lavarli una o due volte a settimana.

Per i capelli grassi, invece, non bisogna cadere nel tranello. Qualcuno potrebbe essere tentato di fare uno shampoo al giorno. Si suggerisce di evitare questa cadenza. Due o tre volte vanno bene.

Se si svolge molta attività fisica, inoltre, la pulizia del capello dal sudore è una priorità. CI saranno, quindi, più lavaggi.

Alcuni consigli per un lavaggio perfetto

Vi sono pochi passaggi da seguire per avere un buon risultato.

Si comincia con la selezione dei prodotti. Lo shampoo e il balsamo non devono essere aggressivi e devono adeguarsi alle caratteristiche del capello.

All’inizio si pettinano per predisporli al lavaggio, quindi si inumidiscono. Il prodotto accuratamente scelto viene applicato sulla chioma. Tramite un delicato massaggio, si forma la schiuma che poi si lava via con acqua tiepida. In un secondo momento si risciacqua la testa con acqua fredda per favorire la circolazione. Se necessario si applica un balsamo.

Per asciugare i capelli, infine, bisogna tamponare dolcemente senza frizionare. Si consiglia di usare un getto moderato del phon se non è possibile asciugarli all’aria.