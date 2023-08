Trucco acqua e sapone per occhi marroni per essere belle naturalmente come Emma Watson e Giulia Michelini

Se non ami il trucco pesante e troppo evidente, ma preferisci il look “acqua e sapone”, leggi questo articolo. Ti daremo suggerimenti preziosi per essere bella e affascinante in maniera naturale, per un effetto fresco e giovanile.

Ci sono donne che amano truccarsi molto. Molte, invece, preferiscono non alterare troppo i loro lineamenti e i tratti del volto. Prediligono quindi un “look nature”. Meglio noto come “acqua e sapone”, questo look conferisce un aspetto fresco e naturale. Ciò, però, non vuol dire trascurarsi. Altrimenti, il risultato sarebbe quello di sciatteria. Nel mondo delle star, sono esempi emblematici del look acqua e sapone le attrici Emma Watson, divenuta famosa dopo aver interpretato Hermione nella saga cinematografica “Harry Potter”, e Giulia Michelini, alias Rosy Abate nelle serie di “Squadra Antimafia”. Davvero raro, infatti, vederle truccate in maniera molto marcata, se non di rado e per motivi scenici.

Entrambe hanno gli occhi castani, una caratteristica che accomuna moltissime donne. Vediamo allora insieme i segreti e i consigli per realizzare un impeccabile trucco acqua e sapone per occhi marroni.

L’importanza di scrub e skincare

Per ottenere un look acqua e sapone impeccabile, è fondamentale aver cura della propria pelle. Una volta a settimana, occorre eseguire uno scrub delicato per esfoliare la pelle ed eliminare le cellule morte. Questo procedimento regala al volto una immediata luminosità naturale. L’importante è agire con delicatezza e non strofinare troppo vigorosamente per non irritare la pelle. Ogni giorno, poi, la pelle del viso va pulita, detersa e mantenuta idratata. In base al proprio tipo di pelle (secca, mista, grassa) e in presenza di eventuali problematiche (es. macchie, acne), farsi consigliare dalla propria estetista di fiducia circa il prodotto migliore da scegliere.

Per la texture, la scelta spazia tra sapone viso, gel o acqua micellare. La detersione del viso va fatta due volte al giorno: mattina e sera. Nel rituale di skincare quotidiana non può infine mancare il tonico. Inoltre, tutte le volte che si esce di casa, non solo in estate, è importante applicare sempre un filtro solare. Per comodità, potete scegliere creme idratanti con protezione incorporata.

Trucco acqua e sapone per occhi marroni

Per prima cosa, occorre lavorare sull’incarnato, creando dei sapienti giochi di sfumature. Usare quindi una bb cream uniformante o un fondotinta coprente per rendere omogeneo e uniforme l’incarnato. Dopodiché sottolineare alcuni tratti del volto con qualche pennellata di cipria o di polvere bronzata, a seconda del risultato che si vuole ottenere. Se necessario, ridisegnare o sistemare le sopracciglia usando una matita specifica in tinta. Oltre a regolarizzare l’arcata sopraccigliare, questo serve anche per donare più intensità allo sguardo.

Gli occhi vanno poi messi in risalto applicando una matita bianca lungo il bordo ciliare inferiore. Tracciare invece sulla palpebra mobile una sottile linea di matita nera o marrone e sfumarla. Infine, per rendere lo sguardo più intenso e seducente, un passata di mascara.

Consigli trucco labbra per il look acqua e sapone

Concludiamo quindi il nostro trucco “nature” con le labbra. Per evidenziarle, senza però appesantirle, suggeriamo un lucidalabbra oppure un rossetto del colore il più naturale possibile, effetto mat.