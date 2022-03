La maggior parte delle persone pensa che accumulare cifre importanti, per esempio centinaia di migliaia di euro, sia difficilissimo con un normale lavoro. Può sembrare incredibile eppure anche con un reddito annuo nella media si possono accumulare dei grandi capitali e senza grandi sacrifici. Con due semplici ingredienti quasi tutti possono accumulare anche 500.000 euro con uno stipendio medio. Scopriamo come fare e quali sono questi due elementi.

La maggior parte delle persone non raggiunge i propri obiettivi perché non tenta di raggiungerli. Si convince che quel risultato è difficile da ottenere e lo abbandona ancora prima di cominciare. Sono i famosi sogni nel cassetto, molti li lasciano all’interno perché convinti che non li potranno mai realizzare.

Questo è uno dei motivi per cui molti non accumulano grandi quantità di denaro. Eppure stupirà sapere che per accumulare grandi capitali sono sufficienti piccoli risparmi mensili. Per esempio quasi tutto possono riuscire a mettere via 50 euro al mese. Con 50 euro al mese e una valida strategia, si possono accumulare quasi 40.000 euro in 20 anni. La cifra è piccola ed è sufficiente mettere nel salvadanaio 2 euro al giorno per arrivare a questo risparmio. Ma perché molti non lo fanno? Perché pensano che con 50 euro al mese non si raggiunga un capitale rilevante.

Stupirà sapere che per accumulare 500.000 euro in 30 anni potrebbero bastare 7,5 euro al giorno facendo in questo modo

Il tempo e una efficace strategia di investimento, sono i due ingredienti per riuscire ad accumulare mezzo milione di euro anche con uno stipendio medio. Un tempo sufficientemente lungo e una strategia d’investimento vincente possono aiutare a raggiungere questo ambizioso traguardo. Alcuni titoli azionari, che tutti possono acquistare, negli ultimi 20 anni hanno decuplicato di valore. Un’azione di una società statunitense, conosciuta dalla maggior parte delle persone, in esattamente 20 anni ha realizzato una performance superiore al 43.000%.

Chi volesse accumulare 500.000 euro in 30 anni, magari pensando alla pensione, quanto dovrebbe risparmiare? Con un rendimento del medio del 10% annuo, dovrebbe risparmiare circa 7,5 euro al giorno, 220 euro al mese.

Molti penseranno che sia semplice risparmiare 7,5 euro al giorno, molto meno individuare un titolo che renda il 10% annuo. Negli ultimi 20 anni l’indice azionario S&P 500 ha avuto una resa media annua attorno al 10%. L’ETF Vanguard S&P 500, quotato alla Borsa di Milano (Isin: IE00B3XXRP09), negli ultimi 10 anni ha avuto un rendimento medio del 15%.

Ovviamente il rendimento passato non è garanzia di rendimento futuro. Forse in futuro non riuscirà a rendere il 10% l’anno, magari potrebbe rendere l’8% di media. Anche in questo caso alla fine dei 30 anni il capitale sarebbe comunque notevole.

Approfondimento

Incredibilmente quasi tutti possono risparmiare 1.800 all’anno in questo modo facilissimo e trasformare questo capitale in 31.000 euro