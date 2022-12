Attenzione a non rispondere alla chiamata truffa di Natale che ha già fatto tantissime vittime

Una chiamata apparentemente innocente in realtà è una delle più astute truffe di Natale. Ecco come riconoscerla e come difendersi.

Il Natale è arrivato, e con esso anche la gioia e l’euforia di festeggiare con i propri cari e di celebrare un giorno così importante. Tra gli addobbi e i menù ormai pronti per pranzi e cene, sono in tanti coloro che sentono una vera e propria euforia per l’arrivo di un giorno così speciale. In tanti, poi, oltre a vivere la magia delle feste per stare con la propria famiglia e con le persone più vicine, sentono anche il bisogno di aiutare coloro che sono in difficoltà. Infatti, essendo un periodo molto particolare e di profonda generosità, il Natale è fatto soprattutto per aiutarsi a vicenda. E sono in tantissimi coloro che colgono l’occasione per cercare di fare del bene.

Attenzione alla truffa di Natale che punta sulla bontà delle persone e che cerca di ingannarle

Dunque, come appena sottolineato, durante queste feste in tantissimi cercano di aiutare coloro che ne hanno più bisogno. E questa è una delle azioni più lodevoli che ci siano. Infatti fare beneficienza, soprattutto durante un periodo del genere, è più che fondamentale. Ma purtroppo c’è chi si approfitta della voglia di far del bene di alcuni di noi. Infatti, ci sono alcune truffe che potrebbero proprio fare leva su questo nostro altruismo. E, in particolare, c’è una chiamata a cui dovremmo fare particolare attenzione.

La telefonata a cui non dovremmo rispondere

La chiamata in questione arriverebbe da un numero sconosciuto. E, lo sottolineiamo nuovamente, si tratta di un vero e proprio inganno. Dall’altro capo del telefono, infatti, sentiremo una musica allegra e natalizia. E, subito dopo, una voce rassicurante che ci informa che il mittente è una Onlus poco conosciuta, ma con tantissimi progetti all’attivo. La beneficienza fatta da questa organizzazione no profit verrà sottolineata più volte. E noi staremo ad ascoltare, anche fortemente impressionati dalla grande bontà della Onlus che ci ha appena contattati.

Attenzione a non rispondere alla chiamata truffa di questo Natale che potrebbe ingannarci

Purtroppo, in questo caso, dovremmo fare bene attenzione. Infatti la Onlus che ci sta chiamando in realtà potrebbe non esistere. In questo caso, si tratta di truffatori che si fingono parte di una associazione benefica e che in realtà non vogliono far altro che prendere i nostri soldi. In particolare, arriverà un momento della chiamata in cui chiederanno una donazione e daranno il loro IBAN per effettuarla.

Prima di fare qualsiasi cosa, però, cerchiamo di assicurarci che sia tutto vero. Cerchiamo l’associazione su internet senza farci ingannare dagli specchietti per le allodole che ci proporranno. Ricordiamo, quindi di fare attenzione a non rispondere alla chiamata truffa di queste feste. Non rinunciamo alla beneficienza e all’altruismo, ma facciamolo con coscienza e in totale sicurezza.