Strepitosa focaccia di zucca delica al forno e valori nutrizionali

La zucca è oramai associata ad Halloween ma da sempre è sinonimo di piatti prelibati. La sua dolcezza potrebbe trarre in inganno, facendo pensare ad un alimento da bandire per chi non voglia consumare zuccheri. Invece si tratta di un ortaggio povero di zucchero e ricco di vitamine e sali minerali.

Sembrerebbe avere addirittura proprietà antidiabetiche e antipertensive.

Tra i vari tipi di zucca, la delica è nata da un incrocio ed è molto diffusa in Italia. Prepareremo insieme una focaccia gustosa e profumata con questo tipo di zucca.

Strepitosa focaccia di zucca delica che contiene solo 26 calorie

La varietà delica è particolarmente indicata per chi segue diete ipocaloriche.

100 grammi di zucca conterrebbero infatti il 3% di grassi, il 46% di carboidrati, il 36% di fibre ed il 15% di proteine, per un totale di circa 26 calorie.

Per la nostra ricetta dovremo acquistare una zucca matura. In particolare ci servirà:

250 g di polpa di zucca delica;

500 g di farina;

200 g di acqua;

2 cucchiai di olio d’oliva;

2 cucchiaini di sale;

6 g di curcuma o curry;

4 g di lievito di birra secco;

1 cucchiaino di pepe;

rosmarino e salvia per la superficie;

farina di semola per la spianatoia.

Come scegliere la zucca delica matura al punto giusto

La buccia deve essere liscia e tenera, di colore verde scuro ma non spento e opaco. In particolare questa varietà di zucca avrà una macchia gialla nel punto in cui poggia sul terreno. Inoltre il picciolo deve essere secco e legnoso. Questo indica infatti che l’ortaggio ha smesso di prendere nutrimento e acqua dalla pianta e dunque è pronto per essere consumato. Sarebbe preferibile scegliere le zucche più piccole, con una polpa asciutta e più ricca di gusto. A parità di grandezza è sempre bene scegliere la zucca che pesa di più.

Come preparare la focaccia alla zucca alta e saporita

La zucca deve essere cotta al vapore per 15 minuti o in microonde per 10 minuti. Dovremo poi frullarla con l’acqua. Aggiungeremo questo composto freddo nella ciotola dove avremo posizionato farina, lievito, curcuma e pepe. Incorporeremo il tutto ed alla fine aggiungeremo olio e sale. Copriamo l’impasto e lasciamolo raddoppiare di volume. Dividiamo l’impasto in due parti e stendiamole sulla spianatoia infarinata con la semola. Posizioniamo sulle teglie oleate e facciamo raddoppiare nuovamente il volume lasciando gli impasti nel forno spento ma con la luce accesa.

Prima di infornare a 200 gradi per 20 minuti, dovremo ungere la superficie, ricoprire con sale, rosmarimo e salvia e creare dei buchi con le dita.

Potremo gustare questa strepitosa focaccia di zucca delica con formaggi e salumi saporiti, come nella migliore tradizione emiliana, o per accompagnare il pasto al posto del pane.

Conservazione fino a 12 mesi

Le zucche intere possono essere conservate fino a 6 mesi lontano dall’umidità e dal sole diretto, in un ambiente non al di sotto dei 12 gradi.

Se le tagliamo, potremo conservarle in frigorifero fino a 4 giorni.

Potremo altrimenti riporla in freezer, cruda e negli appositi sacchetti. La conservazione in questo caso potrebbe arrivare fino ad un anno.

