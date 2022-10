Come lavare e igienizzare il pavimento senza detersivo e renderlo splendente

La casa in ogni sua parte può accogliere numerosi batteri e germi. Per questo è fondamentale pulirla regolarmente per evitare fastidiosi inconvenienti. Infatti, quando le persone escono e poi tornano, dimenticandosi di togliere le scarpe, portano in casa molto sporco. Questo può essere anche invisibile ai nostri occhi.

Tuttavia, soprattutto in questo periodo c’è la corsa al risparmio, ad evitare gli sprechi e ad usare prodotti ecologici. Quindi, si può decidere di imparare come lavare e igienizzare il pavimento senza detersivo. In questo modo si usano prodotti naturali e si rende pulito e lucido lo stesso.

Basta usare gli ingredienti giusti, quelli che si possono usare anche per altre pulizie domestiche oppure per la corretta manutenzione degli elettrodomestici. Le soluzioni sono diverse, l’importante è usare le giuste quantità di prodotti naturali mescolati con l’acqua.

Come lavare e igienizzare il pavimento con prodotti naturali

Il primo prodotto che si può usare è indubbiamente l’aceto bianco. In casa è un ingrediente fondamentale per molte cose, oltre che per condire l’insalata. Basterà mettere un bicchiere di aceto nel solito secchio dell’acqua che si utilizza per lavare il pavimento. È un ottimo igienizzante e un ottimo prodotto per eliminare i cattivi odori.

Non può mancare nelle soluzioni il bicarbonato di sodio. Basta aggiungerne un bicchiere nell’acqua e si avrà un potere disinfettante molto efficiente su qualsiasi tipo di pavimento. Tuttavia, se si preferisce una buona fragranza dopo le pulizie, allora è il caso di unire al bicarbonato un po’ di succo di limone.

In questo modo si crea uno sgrassante naturale che lascerà anche un buon odore in tutta la casa. L’unico accorgimento è questo: usare un panno in microfibra per pulire il pavimento con una miscela di acqua, bicarbonato e limone in parti uguali.

Come rendere pavimenti e piastrelle brillanti

L’aceto o il bicarbonato di sodio, anche unito al limone, renderà i pavimenti e le piastrelle molto luminosi, puliti e brillanti. Tuttavia, per un’azione ancora più splendente si può usare il succo di limone puro. Basta lavare e asciugare per bene la parte interessata, poi passare il succo di limone con uno straccio pulito e asciutto.

Bisogna fare movimenti circolari sia sul pavimento che sulle piastrelle dei muri della cucina o del bagno. Potrebbe non bastare una sola passata per vedere la lucidità desiderata. Basterà ripetere l’operazione un’altra volta o quante volte saranno necessarie.

