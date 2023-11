Stratosferico rendimento del 6% di un Buono postale, ma ad una condizione

Vuoi fare un regalo strepitoso a tuo figlio o a tuo nipote? Regala il Buono postale dedicato ai minori che ha un rendimento stratosferico del 6% a scadenza e lui ti ringrazierà per tutta la vita.

Il Buono Postale dedicato ai minori è un prodotto di risparmio postale che puoi regalare a un bambino o a un ragazzo minorenne. Il Buono matura interessi fino al compimento del 18° anno di età del minore, con un rendimento definito e crescente. Il titolo è emesso da CDP e quindi indirettamente garantito dallo Stato italiano. Il Buono può essere sottoscritto da chiunque, purché maggiorenne, come genitori, nonni, parenti o amici. Il Buono è emesso in forma dematerializzata e collegato al Libretto Minori di Poste Italiane.

Stratosferico rendimento del 6% del Buono Postale dedicato ai minori

Il Buono Postale dedicato ai minori offre diversi vantaggi. Ha un rendimento annuo lordo crescente che parte dal 3% e arriva fino al 6% del 18° anno. Il tasso di interesse è fisso e non dipende dalle oscillazioni del mercato. Il Buono gode di una tassazione agevolata al 12,50%, inferiore a quella applicata ad altri prodotti di risparmio. Inoltre, il Buono è esente da imposta di successione.

A questi vantaggi possiamo aggiungere che non ha alcun costo di sottoscrizione e di rimborso, salvo gli oneri fiscali. Inoltre il titolo gode di una garanzia dello Stato italiano, che assicura il capitale investito e gli interessi maturati in caso di insolvenza dell’emittente.

Come si confronta il Buono Postale dedicato ai minori con un BTP a lunga scadenza?

Il Buono postale per minori ha uno stratosferico rendimento del 6%, ma è il più alto sul mercato? Per esempio un BTP con identica durata di 18 anni potrebbe essere economicamente più vantaggioso? Ipotizziamo l’investimenti di 1.000 euro inziali sul Buono per minori. Alla scadenza del 18° anno il valore di rimborso del Buono sarà di 2.598 euro, al netto della trattenuta fiscale, secondo quanto riportato dal portale di Poste italiane. Quindi il rendimento è di quasi il 160%.

Ipotizziamo lo stesso investimento ma nel BTP con scadenza marzo 2041, quindi tra 18 anni (ISIN: IT0005421703). Questo Buono del Tesoro poliennale ha una cedola lorda di 1,8% e rendimento netto che al momento della stesura dell’articolo era appena sotto il 5% annuo. Investendo 1.000 euro si ricaverebbero a scadenza circa 700 euro tra cedole e plusvalenza del capitale

Il rendimento del Buono batte quello del BTP ma ha i suoi lati deboli

Come si può vedere, il Buono Postale dedicato ai minori offre un rendimento superiore a quello di un BTP a lunga scadenza. Tuttavia i limiti del prodotto delle Poste non lo rendono adatto per tutti i risparmiatori. L’investimento nel BTP ha molta più flessibilità.

Un altro prodotto interessante di Poste italiane è libretto Supersmart 360 giorni.