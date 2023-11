Poste Italiane quasi raddoppia il tasso di rendimento del libretto Supersmart 360 giorni, che adesso fa gola a molti

Poste italiane ha alzato il tasso di rendimento del Libretto Supersmart 360. Ecco quanto rende adesso e quanto si potrebbe guadagnare investendo 20.000 euro per 12 mesi.

Anche Poste come le banche, sono a caccia di capitali. Con il veloce aumento dei tassi di interesse adesso i soldi fermi sui conti correnti fanno gola a molti. Così da un anno circa è scattata la caccia ai capitali e le banche si fanno concorrenza a colpi di rialzo dei rendimenti dei conti deposito. Anche le Poste cercano di stare al passo e di recente hanno aumentato il tasso di interesse sul Libretto Supersmart 360 giorni. Di fatto Poste Italiane quasi raddoppia il rendimento precedente per questo prodotto pensato per investimenti di brevissimo periodo.

Poste Italiane quasi raddoppia il rendimento del Libretto Supersmart 360

Il Libretto Supersmart 360 è una delle offerte di Poste Italiane per i titolari di un Libretto Postale Smart, il conto deposito online che offre la garanzia dello Stato italiano. Si tratta di un’offerta che ti permette di ottenere un tasso di interesse annuo lordo del 2,5% a scadenza sulle somme accantonate. Questo tasso fino a settembre scorso era dell’1,5%.

Per attivare il Libretto Supersmart 360 devi avere un libretto postale Smart abilitato ai servizi dispositivi online. Puoi farlo dal sito poste.it, dall’app BancoPosta o in qualsiasi ufficio postale. Puoi accantonare una somma minima di 1.000 euro e incrementarla di 50 euro o suoi multipli. La durata dell’accantonamento è di 360 giorni, al termine dei quali riceverai gli interessi maturati.

Quali sono i vantaggi e i benefici del Libretto Supersmart 360

Il Libretto Supersmart 360 offre diversi vantaggi e benefici per chi vuole investire i propri risparmi in modo sicuro e conveniente. Il rendimento è sicuramente interessante adesso dopo l’ultimo aumento. Il tasso del 2,5% annuo lordo è un buon rendimento anche se non è tra i più elevati a parità di prodotto. Per esempio con un BOT a 12 mesi il rendimento si avvicina al 4% lordo.

La flessibilità è un altro punto di forza. Puoi scegliere l’importo e il numero degli accantonamenti in base alle tue esigenze e disponibilità. E se hai bisogno di riscattare anticipatamente le somme accantonate, puoi farlo in qualsiasi momento senza penalità. Tuttavia, in questo caso perderai il diritto al tasso premium e riceverai gli interessi calcolati al tasso base del Libretto Postale Smart. Infine il Libretto Supersmart 360 è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e gode, quindi, della garanzia dello Stato italiano.

Quanto si guadagna

Ma quanto si guadagna investendo dei soldi su questo strumento? Per capire quanto si guadagna a scadenza con il Libretto Supersmart 360, facciamo un esempio pratico. Supponiamo di accantonare 20.000 euro il 31 ottobre e di non toccare questi soldi fino al 31 ottobre del prossimo anno, quindi per 12 mesi. Andiamo sul sito di Poste italiane e simuliamo l’investimento. La piattaforma dell’aziende italiana ci dice che dopo 12 mesi otterremo 364 euro al netto dell’imposizione fiscale e dei costi di commissione

Il Libretto Supersmart 360 è un’offerta interessante per chi vuole investire i propri risparmi in modo sicuro e conveniente, per un periodo limitato di tempo. Se vogliamo potrebbe essere una alternativa all’investimento in BOT a 12 mesi. In considerazione anche che per entrambi c’è la garanzia dello Stato..