Quando iniziamo una dieta dimagrante, che sia per perdere qualche chilo di troppo o per una questione di salute, la prima cosa su cui lavoriamo è la riduzione delle calorie. D’altronde, c’è poco da fare, cominciamo a dimagrire solamente nel momento in cui assumiamo quotidianamente meno calorie di quelle che bruciamo. Per far questo, poi, esistono mille modi, è per questo che esistono tutti i vari tipi di diete che conosciamo. Alcune più attendibili e autorevoli di altre.

I condimenti

Ciò che accomuna molte delle strategie per dimagrire è la riduzione delle quantità dei condimenti. Infatti, una delle prime cose su cui si interviene per cercare di assumere meno calorie è quella di ridurre, o eliminare del tutto, i condimenti. Ci riferiamo, dunque, a zucchero, olio, sale e via dicendo. Spesso, come dicevamo, si agisce in questo modo non soltanto per perdere peso, ma anche per dare una tregua e offrire, al tempo stesso, un aiuto al nostro organismo.

Non tutti, però, sanno che di olio, o di sale, non ne esiste solamente un tipo. Il fatto che siamo abituati ad acquistare sempre lo stesso al supermercato, non vuol dire che non ne siano presenti altri sullo scaffale. A tal proposito, vediamo come si rivela straordinario questo sale povero di sodio e ricco di minerali benefici per l’organismo.

Ci riferiamo al sale celtico. Raccolto in Francia e in Gran Bretagna, il sale celtico si presenta come un prodotto leggermente diverso dal sale bianco. Infatti, con i suoi trentaquattro grammi di sodio ogni cento grammi, si presenta come un sale meno carico di sodio. Nella sua struttura poi conta, in grandi quantità, diverse componenti che si rivelano straordinarie e molto utili per il nostro organismo. Tra queste non solo il calcio, ma anche il magnesio e il potassio.

Le conseguenze benefiche si riversano sul potenziamento del sistema immunitario, sulla prevenzione di crampi, e addirittura sulla risposta e sul lavoro del sistema nervoso. Come sempre, quando si tratta di alimentazione, l’esagerazione e l’abuso di un ingrediente non sono mai consigliati. Difatti, così come in tutte le occasioni, assumerne troppo potrebbe causarci dei problemi. Se aggiunto alla nostra dieta con equilibrio e moderazione, invece, magari in accordo con il nostro medico curante, potrebbe apportare degli inaspettati benefici.