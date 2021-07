Ci si chiede quale sia il vero vantaggio di creare prodotti cosmetici fatti in casa. Ci si domanda se saranno altrettanto efficaci, se veramente ci faranno economizzare sugli acquisti. Sicuramente si sprecheranno meno materiali di produzione e distribuzione e si eviteranno consumi di plastica, carta etc.

Possiamo stilare velocemente una lista di benefici a favore di questa pratica sempre più diffusa.

I vantaggi della cosmetica vegetale fatta in casa

Innanzitutto la parola naturale 100% è la chiave iniziale. Potremo assicurarci la provenienza e la qualità dei prodotti che usiamo, che siano oli, estratti o direttamente piante. L’efficacia è inoltre assicurata grazie appunto alla qualità dei nostri ingredienti scelti dettagliatamente.

Fare in casa i propri cosmetici ci permette di crearli su misura, adattando le quantità e i prodotti che veramente amiamo. In più, si possono veramente creare cosmetici adatti al nostro tipo di pelle specifico, testarli ed evitare allergie e intolleranze.

Sicuramente i nostri prodotti non saranno testati su animali e rispetteranno quindi l’ecologia del pianeta. Aggiungiamo anche la sicurezza di non assorbire sostanze tossiche che si possono trovare nei cosmetici industriali. Tutti i residui chimici della petrolchimica come siliconi, petrolato, parabeni, EDTA etc. E per finire sviluppiamo anche il nostro lato ludico e creativo realizzando oggetti e prodotti naturali e belli fatti da noi. Una vera soddisfazione.

I benefici della cosmetica vegetale con questo prodotto da realizzare facilmente in casa

Ecco un esempio di un prodotto buono ed efficace da preparare facilmente con le nostre mani. IL dentifricio alla menta verde è un prodotto ottimo. Uno studio irlandese dimostra come l’olio vegetale di cocco avrebbe delle forti virtù antibatteriche e sbiancherebbe i denti distruggendo i batteri responsabili delle carie. Lo studio di riferimento è dell’Athlone Institute of Technology ad Athlone in Irlanda.

Ingredienti e preparazione

Per provare i benefici della cosmetica vegetale con questo prodotto da realizzare facilmente in casa prendiamo:

15 g di carbonato di calcio;

10 g di tensioattivo SCI;

5 g di olio di cocco;

5 g di argilla verde o bianca;

15 gocce di olio essenziale di menta verde.

Versiamo tutti gli ingredienti in una ciotola senza l’olio essenziale. Facciamo fondere tutto a bagnomaria sbattendo con una frusta. Quando tutto è raffreddato mischiamo aggiungendo l’olio di menta. Lasciamo compattare per una notte a temperatura ambiente in uno stampino. Poi togliamo il composto indurito e attendiamo 48 h prima del primo utilizzo. Poi bagniamo lo spazzolino e sfreghiamolo bene sul dentifricio solido.