Chi ama le orchidee non deve lasciarsi sfuggire questa varietà americana particolarissima che fiorisce sette mesi l’anno e profuma la casa anche nei mesi caldi. È una pianta rigogliosa e non costosa, un esemplare di 12 centimetri costa 25-30 euro. Ecco come coltivarla con successo in casa con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Arriva dalla Florida e dalla Colombia

È una pianta di aspetto decisamente insolito, il nome scientifico è “encyclia cochleata”, perché presenta un labello a forma di conchiglia rivolto verso l’alto. I sepali e i petali, invece, ricadono verso il basso, come i tentacoli di un calamaro.

Questa pianta originaria dell’America tropicale, dalla Florida alla Colombia, è interessante per la lunga fioritura annuale. Gli steli, infatti, si allungano e producono continuamente nuovi fiori.

Una varietà resistente e profumata

Questa curiosa orchidea americana profuma la casa anche nei mesi caldi e si rinvasa facilmente ogni due anni in primavera perché presenta una buona crescita. Nei mesi estivi bisogna però garantirle una costante irrigazione.

È importante pulire bene anche le foglie e i bulbi, per evitare che arrivino alcuni insetti come le cocciniglie, ma anche alcuni tipi di farfalle che entrano in casa a depositarvi le uova.

Cresce bene su un letto di pino

Si tratta di una pianta che richiede una esposizione alla luce intensa, ma sempre filtrata. La sua temperatura ideale è compresa tra i 18 e i 22 gradi di giorno.

Cresce bene su uno sminuzzato di corteccia di pino di media pezzatura. Bisogna irrigare in modo costante tutto l’anno: tuffiamo il fondo del vaso, una volta a settimana, in una bacinella d’acqua, senza rompere le radici, per un’ora. E poi controlliamo ogni due giorni che la terra sia bagnata, talvolta anche tutti i giorni in estate.

Anche il concime va proposto spesso, ogni 10-15 giorni.

Questa curiosa orchidea americana profuma la casa anche nei mesi caldi

È molto importante vaporizzare le foglie e le radici aeree, anche tutti i giorni. Ogni 15 giorni dedichiamoci alla pulizia delle foglie e dei bulbi.

Procediamo con un batuffolo di cotone imbevuto in alcol, per evitare che, grazie all’umidità, arrivino le cocciniglie a deporre le uova.