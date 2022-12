3 azzeccati regali tecnologici per le feste natalizie e con un prezzo accessibile

Quante volte ci saremmo chiesti cosa regalare a parenti e amici in queste feste. Forse per i più vicini perché non un oggetto tecnologico?

Sono tanti i regali che si possono fare in questo periodo natalizio. Se volessimo orientarci su qualcosa di classico allora perché non scegliere una coppia di asciugamani oppure un completo da tavola? Ma sarebbe anche consigliato il classico pullover natalizio con tanto di renne d Babbo Natale.

Perché a Natale si fanno doni

Per rispondere a questa domanda bisogna andare molto indietro nel tempo. Si arriva persino all’epoca dei Romani con le feste dette dei Saturnali. Cadevano esattamente nella seconda metà di dicembre e le feste dedicate a Saturno prevedevano anche giornate senza lavoro oltre allo scambio di qualche regalo.

Erano questi regali, che ci si faceva a vicenda, che erano chiamati strenne. Ecco allora da dove nasce nell’antichità l’abitudine di fare dei regali in questo periodo di dicembre.

Con l’avvento del cristianesimo si stabilì la nascita di Gesù proprio al 25 dicembre. E così l’avvento dei re Magi che portavano doni a Gesù come oro incenso e mirra, servi ancor meglio a definire la festa.

Oltre a questa tradizione se ne è sviluppata anche un’altra, sempre di origini cristiane. In alcuni paesi del nord era molto amata la festa di San Nicola, meglio conosciuto come Santa Claus. I suoi tratti poco per volta hanno assunto le sembianze di Babbo Natale. Come per leggenda Santa Claus regalò dei sacchi d’oro ad alcune fanciulle che dovevano sposarsi, così Babbo Natale porta dei sacchi pieni di doni ai bambini. Tutte queste tradizioni fuse insieme sopravvivono oggi proprio nel periodo natalizio.

3 azzeccati regali tecnologici per le feste natalizie secondo i tempi moderni

Tuttavia i tempi cambiano e con essi anche i desideri e le esigenze della gente. Perché allora non fu regalare qualcosa di tecnologico, che meglio si adegua alia aspettative moderne. Al primo posto metteremo una macchina fotografica, perché oggi è tanto apprezzata e oltretutto ci permette di fare fotografie migliori che uno smartphone. Perché non pensare allora ad una fotocamera di tipo mirrorless che ha le caratteristiche di avere buone qualità tecniche ed è anche molto compatta.

Un altro oggetto molto apprezzato sarà sicuramente l’altoparlante bluetooth, per ascoltare e trasmettere musica.

Basta una connessione Bluetooth come quella del cellulare, per poter amplificare registrazioni e musiche. Alcuni modelli sono anche molto compatti e si possono trasportare con sé. Altri possono essere collegati alla televisione per amplificarne la voce.

Tra i 3 azzeccati regali tecnologici per le feste natalizie, molto attesi sono gli orologi connessi. Non tanto il classico orologio meccanico oppure quello a batteria di tipo al quarzo, quanto degli smartwatch. Ve ne sono di diversi tipi e anche di prezzi svariati. Permettono il controllo di alcuni parametri della salute, come il battito cardiaco o la pressione arteriosa. Al loro interno hanno anche dei programmi per gli sport più importanti. Alcuni modelli sono anche molto sofisticati e permettono di tracciare i percorsi per chi ama il trekking, e di avere delle allerte meteo.