Alcuni odori che oltre ad essere sgradevoli non sono affatto salutari. Fra questi uno in particolare che mette in disagio chi abita in casa come chi rende visita, nonostante gli sforzi di isolarlo nella toilette. Ecco allora come eliminare questo odore sgradevole da casa senza prodotti e con una semplice soluzione naturale.

Una scoperta salutare

Come si sa nessuno vorrebbe respirare dell’aria con il cattivo odore che proviene da un gabinetto da poco usato. Inoltre l’aria che si respira è ricca di particelle fecali che vi galleggiano e che si attaccano alle pareti.

Grazie ad uno studio presentato alla American College of Allergy, Asthma, and Immunology, si è scoperta che l’Edera (Hedera helix) ha il potere di purificare l’aria dalle particelle fecali che vi stazionano.

Una pianta per il bagno. Eliminare questo odore sgradevole da casa senza prodotti e con una semplice soluzione naturale

Una soluzione ideale per i nostri gabinetti, che potrebbero beneficiare dell’utile apporto di questa piccola pianta rampicante. Ha solo bisogno di un po’ di luce e poi la sua azione purificatrice è garantita. Oltre alle particelle fecali, rimuove anche la muffa presenti alle pareti.

Una pianta purificatrice

L’azione dell’edera non si ferma alla purificazione delle particelle fecali, ma continua su quelle chimiche. Uno studio della NASA mette in evidenza come questa pianta possa eliminare ben 4 sostanze tossiche presenti nell’aria in quasi tutte le case. L’edera può eliminare dall’aria di casa formaldeide, xilene, benzene e tricloroetilene.

Le cure per l’edera

Il terreno deve essere sempre umido senza seccarsi. Può essere sistemata su una mensola oppure uno sgabello da bagno. Essendo una rampicante tende a crescere, ma si può potare all’occasione.

Una controindicazione per questa pianta mangia veleni è che è tossica sia per animali e sia per gli uomini. Il contatto con le foglie è causa di dermatiti di natura allergica. Sono in particolare tossici i frutti che non bisogna ingerire. Per questo motivo deve essere posizionata in alto e fuori della portata dei bambini o del cane.

Ecco una pianta che potrebbe darvi una cucina senza fumo e odori.