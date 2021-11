Per chiunque abbia capelli, la pulizia della doccia può diventare un vero e proprio campo minato. Spesso infatti ci si ritrova con veri e propri grovigli di capelli, mischiati a polvere e prodotti. Chiaramente, questo si trasforma in un tappo perfetto per il nostro scarico. Quindi sta a noi l’arduo (e decisamente poco piacevole) compito di rimuoverlo. Per questo, Internet pullula di consigli su come ottenere questo risultato nel più breve tempo possibile. Eppure, possiamo rimuovere il problema alla radice, letteralmente! Infatti, possiamo dire stop alle pulizie disgustose di capelli intasati nella doccia grazie a questi furbi stratagemmi che stiamo per illustrare. Non si tratta di nulla di trascendentale, ma solo di comune buon senso. Eppure, alcuni potrebbero stupirsi del fatto che si può evitare di accumulare i capelli in doccia ancora prima di entrarci.

Cosa fare prima di entrare in doccia

La cosa migliore per i nostri capelli è quella di lavarli non troppo di frequenza. Gli esperti consigliano di farlo almeno a giorni alterni, meglio ancora ogni tre o quattro giorni. In questo lasso di tempo si accumulano i capelli deboli o che si sono già staccati dal cuoio capelluto. Tutti questi capelli non tarderanno un secondo a cadere e ad accumularsi sul piatto della doccia appena ci mettiamo piede. Quindi, molto semplicemente, liberiamocene prima che ne abbiano la possibilità.

Prendiamo quindi la nostra spazzola e spazzoliamo energicamente i capelli, facendo anche più passaggi. In questo modo, saremo riusciti a rimuovere buona parte di quelli destinati a cadere. Ricordiamoci di non insistere sui nodi, ma di cominciare a districarli dalle punte procedendo verso la radice. È essenziale lavare anche la spazzola dopo averla utilizzata. Infatti, in molti sbagliano ma ecco ogni quanto dovremmo lavare la spazzola per capelli e come farlo.

Stop alle pulizie disgustose di capelli intasati nella doccia grazie a questi furbi stratagemmi

Adesso possiamo entrare nella doccia e goderci questo momento rilassante. Quando arriva il momento di lavare i capelli, massaggiamo bene lo scalpo senza tirare troppo sui nodi. Per districare la nostra chioma aspettiamo di mettere il balsamo, così da evitare di spezzare capelli ancora sani. In ogni caso, sarà normale trovarsi batuffoli di capelli attorcigliati alle dita, soprattutto in questo periodo. A questo proposito, pochi lo sanno, ma per contrastare la caduta dei capelli in autunno bisogna prendere queste precauzioni.

In ogni caso, invece di farli scorrere con l’acqua verso lo scarico, faremmo meglio a “metterli da parte”. Con questo si intende trovare un punto della doccia che impedisca all’acqua di portare via i capelli caduti. Possiamo addirittura attaccarli al muro tutti in uno stesso punto, per poi buttarli nel cestino appena usciamo dalla doccia. Certo, questa soluzione non è proprio esteticamente piacevole, ma non lo è neanche uno scarico intasato da matasse di capelli. In alternativa però possiamo pensare di destinare una spazzola a maglie larghe per la pulizia della doccia. In questo modo i capelli si attorciglieranno intorno invece che finire nello scarico. Infine, possiamo comprare, reperibili nei negozi fisici o online specializzati, dei pratici tappi forati che impediscono ai capelli di entrare nello scarico.