I pantaloni a zampa, nati alla fine degli anni Sessanta, sono stati il capo di abbigliamento più alla moda anche nei decenni successivi. Non si conoscono bene le origini di questi pantaloni. Hanno comunque attraversato i continenti divenendo un vero e proprio simbolo, anche di emancipazione giovanile e femminile. Tramontati per un breve periodo, lasciando spazio ad altri modelli, sono tornati con grande furore per il piacere dei nostalgici. Si sono adeguati alle mode e sono perfetti per qualsiasi outfit. In base al tessuto, possono essere adatti per una passeggiata con le amiche, o per l’ufficio, ma anche per eventi e feste. Dal jeans alla seta, dal cotone alla lana. Ma sono questi i migliori pantaloni a zampa di velluto nero perfetti per sembrare più alta e slanciata.

Per questa stagione autunno inverno, consigliamo di indossare i pantaloni in velluto nero di una nota catena di calze. Grazie alla praticità dei leggins, sono davvero comodi e perfetti per qualsiasi stile. Il prezzo è molto accessibile per tutte. Infatti con meno di 30 euro è possibile acquistare questo capo che sta davvero spopolando tra le ragazze. Sono comodi da indossare a lavoro o durante il tempo libero. Anche le più giovani impazziscono per questi pantaloni che possono essere abbinati per andare a scuola anche con scarpe da ginnastica o da passeggio. Il colore nero, poi, è un evergreen che tutte dobbiamo avere.

Chi può indossarli?

Normalmente, sono ideali per chi è già alto e con un fisico normopeso. Ma grazie alla forma affusolata nella parte superiore e ampia nella parte inferiore, aiutano a snellire anche chi non è troppo alto. I pantaloni a zampa sono inoltre indossabili sia da uomini che da donne. Per le donne, in genere, se si sceglie di abbinarli ad un tronchetto o una scarpa con tacco 7/8 centimetri, l’effetto “alta e slanciata” è assicurato.

Per avere uno stile impeccabile e di tendenza, possiamo abbinare i pantaloni di velluto nero ad un giubbino di pelle o ad una giacca in tweed.

3 idee per un outfit di tendenza

Pantaloni a zampa e blazer: con i pantaloni neri di velluto possiamo giocare con i colori accesi dei cardigan di lana o cotone.

Pantalone a zampa con camicia: le donne che amano uno stile maschile, possono completare l’outfit con una camicia bianca oppure renderlo più divertente con una camicia di jeans.

Pantalone a zampa e cardigan di lana con frange: questi sono due capi da avere assolutamente nell’armadio per l’attuale stagione autunno inverno. Si tratta di una giacca versatile di cui abbiamo già parlato in precedenza in questa rubrica.