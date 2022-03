Come possiamo cucinare il salmone in modo gustoso e non banale? Con il salmone possiamo realizzare infinite ricette. Alcune saranno più complesse da fare, altre invece non saranno così complicate. Il salmone è un pesce veramente buono e molti lo amano anche crudo. Cotto invece possiamo mangiarlo in crosta di pistacchi, ma possiamo anche fare degli hamburger di salmone. E poi il salmone sta benissimo con la frutta, per questo lo abbiniamo alle mele. Andando a creare così un piatto veramente buono, ma anche molto ricco.

Sappiamo bene quanto mangiare pesce faccia bene al nostro organismo. E sappiamo anche che le mele sono ricche di vitamina C, potassio, ferro e calcio. Le mele sono spesso usate all’interno dei piatti: infatti non vengono mangiate solo come frutta a fine pasto. E con le mele possiamo fare anche tantissimi dolci. Ma questa volta le proviamo con il salmone.

Salmone, mele e curcuma

La ricetta che andremo a vedere è quindi fatta con salmone, mele e la curcuma. Una spezia molto amata e che fa anche tanto bene. Come contorno, su cui adagiamo il nostro salmone, possiamo scegliere gli spinaci, il cavolo rosso o altre verdure che amiamo.

Veramente gustoso il salmone cotto al forno con le mele e questa potente spezia segreta

Vediamo allora come preparare questa delizia. La prima cosa da fare è occuparsi delle mele. Laviamole accuratamente e poi con un coltello rimuoviamo il torsolo. Tagliamole poi a metà e facciamo delle strisce di mela, che tagliamo a triangoli. Non facciamole troppo sottili, altrimenti in forno si bruceranno. Devono essere di medio spessore.

Ora prendiamo i nostri filetti di salmone, uno per ogni ospite, e mettiamoci sopra le mele. In una ciotola mettiamo, invece, un pochino di paprika e la curcuma, basta un cucchiaino per ogni spezia. Poi aggiungiamo un pizzico di sale e mescoliamo. Prendiamo ora una teglia da forno con un foglio in silicone e adagiamo qui i nostri filetti di salmone. Prendiamo il nostro miscuglio di spezie e mettiamolo sopra le mele. Nel mentre accendiamo il forno a 220 gradi e inforniamo per 20 minuti.

Mentre il salmone cuoce, dobbiamo cucinare le verdure che, come abbiamo accennato prima, possono essere degli spinaci o del cavolo rosso. Dipende da cosa vogliamo abbinare. E facendo così sarà veramente gustoso il salmone cotto al forno con le mele e la curcuma.

Lettura consigliata

Non alla griglia, ripiene al forno o in padella, per delle seppie deliziose aggiungiamo i piselli e questo alimento fonte di minerali