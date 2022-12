Sembrava che il rally natalizio fosse ripartito, ma il segnale di oggi sembra davvero poco incoraggiante. Non c’è ancora da fasciarsi la testa , anche se la cautela è consigliabile. Scopriamo quale potrebbe essere la migliore strategia da mantenere.

Ci sono movimenti e movimenti. Un mercato quando rimbalza per dirsi rialzo deve superare determinati livelli. Quando scende invece, per dirsi ribasso deve superare determinati supporti. Agli ultimi giorni che sembravano di ripresa del rally natalizio, oggi segue un movimento ribassista che mette in crisi la tendenza costruita negli ultimi 3 giorni. Oggi il rialzo dei mercati è alla prova del nove, ma procediamo per gradi.

Giornata in negativo. Alle ore 16:05 della seduta di contrattazione del 22 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.964

Eurostoxx Future

3.824

Ftse Mib Future

23.805

S&P 500 Index

3.813,86.

Attenzione, se verranno perforati in chiusura di seduta i seguenti livelli fra oggi e domani, l’ipotesi rialzista verrà subito accantonata!

Dax Future

13.765

Eurostoxx Future

3.753

Ftse Mib Future

23.355

S&P 500 Index

3.795

Il rialzo dei mercati è alla prova del nove: falso segnale negli ultimi giorni?

Nonostante questo andamento odierno, il rialzo non è ancora in forse. Gli oscillatori sono orientati al rialzo e giustificano la giornata di contrattazione odierna come mero ritracciamento.

Ci sono ancora le possibilità che il mese di dicembre non possa intaccare in modo negativo il rialzo iniziato a ridosso del 17 ottobre, scadenza di setup annuale.

Se i supporti fra oggi e domani reggeranno il rialzo continuerà almeno per un altro 5/7% dai livelli attuali fino a tutto il mese di gennaio. Il mese di gennaio dovrebbe rappresentare il minimo annuale per i mercati azionari del 2023.

Come dovrebbe presentarsi domani per far ripartire il rialzo?

Apertura sui minimi e chiusura sui massimi. Questo pattern andrebbe anche a formare uno swing settimanale al rialzo, facendo proseguire con elevata probabilità il movimento nell’ultima settimana dell’anno.