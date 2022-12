Stop a incrostazioni e calcare nel bollitore! Grazie a 3 rimedi naturali lo sporco sarà un ricordo

Le macchie di calcare del bollitore sono un vero incubo? Abbiamo provato qualsiasi ingrediente ma nulla sembra funzionare? Ecco come risolvere in modo facile la situazione con 3 ingredienti naturali.

Siamo ufficialmente entrati nella stagione più fredda dell’anno, in cui tazze fumanti di caffè e tisane ci danno conforto. Per preparare questi infusi caldi, uno degli strumenti più utili da avere a disposizione è il bollitore.

Questo elettrodomestico è comodissimo e indispensabile per scaldare l’acqua, permettendole di giungere a ebollizione in poco tempo. Basteranno pochi secondi, infatti, e avremo subito la possibilità di prepararci tè, infusi e tisane.

Il problema è che, stando a diretto contatto con l’acqua, spesso il bollitore si sporca di calcare, e non solo. Chissà quante volte ci è capitato di aprire il suo coperchio e vedere sul fondo delle orribili chiazze bianche, all’apparenza molto difficili da eliminare.

In realtà, forse non tutti lo sanno, ma far sparire queste macchie potrebbe essere un lavoro piuttosto semplice. Sarà sufficiente, infatti, sfruttare alcuni consigli casalinghi, e in pochi minuti elimineremo tutto il calcare residuo. Ecco come fare.

Stop a incrostazioni e calcare nel bollitore con 3 ingredienti poco costosi ma molto efficaci

Il primo rimedio utile al nostro scopo è l’acido citrico. Questo, utilissimo per pulire ed eliminare gli aloni anche dai vetri dell’auto, è un vero e proprio portento davanti alle incrostazioni.

Possiamo comprarlo nelle erboristerie, nei rivenditori di prodotti bio e nelle farmacie, ed è un prodotto assolutamente valido. Sarà sufficiente riempire il bollitore d’acqua e poi versarvi un cucchiaio di acido citrico. Quando la soluzione sarà giunta a ebollizione, dovremo svuotare il bollitore e poi sciacquarlo con acqua fredda.

Con questo procedimento noteremo subito una pulizia profonda del nostro elettrodomestico preferito.

Anche il limone è un portento se utilizzato in questo modo

Se in casa avremo un limone, avremo già tutto quello che ci servirà. Questa volta, infatti, per pulire il bollitore dovremo riempirlo d’acqua e poi inserirvi il limone già tagliato a fette. Il prosieguo del procedimento sarà lo stesso del precedente.

Faremo, quindi, giungere l’acqua a ebollizione, poi svuoteremo il bollitore. Fatto ciò, lo sciacqueremo con acqua fredda. Anche in questo caso, riusciremo a eliminare anche le incrostazioni più resistenti e potremo ricominciare a usare il nostro bollitore senza ansie.

Un altro ingrediente perfetto per disincrostare

Arriviamo, infine, all’ultimo ingrediente efficace contro le incrostazioni. Si tratta dell’aceto, un prodotto molto utilizzato per le faccende domestiche grazie alle sue proprietà, che permettono a quest’ultimo di agire a fondo.

Oltre a usarlo per pulire casa evitando gli errori più comuni, va detto che l’aceto sarebbe molto funzionale anche per disincrostare il bollitore. Vediamo come usarlo per pulire a fondo questo elettrodomestico.

Per questo procedimento dovremo riempire il bollitore con 3 parti d’acqua e 1 di aceto. Facciamo bollire e, quando l’acqua giungerà a ebollizione, dovremo lasciar riposare per tutta la notte.

Quando avremo eseguito questo passaggio, non dovremo fare altro che sciacquare con acqua fredda il bollitore. In caso di macchie più ostinate, potremmo ripulire tutto con una spugnetta, da strofinare delicatamente dalla parte più morbida. In questo modo diremo finalmente stop a incrostazioni e calcare nel bollitore e torneremo a gustare il vero sapore di tè, tisane e caffè.