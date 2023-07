Il crollo dei mercati e l’annunciata guerra commerciale sulle terre rare hanno avuto un impatto molto negativo sui mercati e in primis sul settore dei semiconduttori. Non deve sorprendere, quindi, che il titolo STMicroelectronics soffre e inverte al ribasso.

I pro e i contro di questo titolo azionario

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. L’attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti. La situazione finanziaria della società, quindi, appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società le stime di redditività per i prossimi esercizi. In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Dal punto di vista delle raccomandazioni, poi, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Se, invece, guardiamo agli aspetti negativi, notiamo che il livello di valorizzazione dell’azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall’attivo.

La società, poi, paga pochi o nessun dividendo presentando quindi un rendimento basso o inesistente. Infine, i prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l’azienda.

STMicroelectronics soffre e inverte al ribasso: dove potrebbero arrivare le quotazioni secondo l’analisi grafica?

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 6 luglio a quota 43,025 €, in ribasso del 5,18% rispetto alla seduta precedente.

Il movimento delle quotazioni della società italo-francese è stato molto violento e ha portato a uno dei maggiori ribassi tra le Blue Chip di Piazza Affari. Dal punto di vista grafico non ancora nulla è compromesso, ma molto dipenderà da quanto potrebbe accadere in corrispondenza del supporto in area 42,2 €.

La rottura di questo livello, infatti, potrebbe ufficializzare una figura di doppio massimo con obiettivo in area 38 €.

Per le prossime sedute, quindi, monitorare con molta attenzione area 42,2 €.

Articoli che potrebbero interessarti

Il business che attira investimenti e garantisce profitti e guadagni: anche il settore moda si è accorto del suo potenziale

Oltre alla reversibilità alle casalinghe arrivano 600 euro di pensione a 57 anni: ecco come fare