Stipendio, patrimonio e come investe Barbara D’Urso presentatrice e attrice da poco nonna

La presentatrice Barbara D’Urso da poco è nonna della sua prima nipotina. Di recente il gossip e il Mondo della cronaca rosa, le attribuisce un flirt con l’imprenditore Flavio Briatore ma lei smentisce. Pare dunque sia single già da un po’. Intanto scopriamo i suoi guadagni.

Nasce a Napoli, città cui rimane molto legata e in cui vive fino all’età di 19 anni per poi salire a Milano e tentare la strada nel mondo delle passerelle e dello spettacolo in generale. Come modella evidentemente non deve andare benissimo, non tanto per la bellezza, che c’è tutta, quanto per l’altezza non proprio in linea con la soglia minima.

L’inizio della brillante carriera in TV e nel Mondo della recitazione

Milano rimane e rappresenta per Barbara la città che le dà grandi possibilità e da qui inizia tutta la sua carriera televisiva e non solo. All’anagrafe, è Maria Carmela ma in quel del capoluogo lombardo non devono gradire molto il nome spiccatamente meridionale, che ha il sapore della nonna dedita alla pasta fatta in casa. Così diventa Barbara e inizia a lavorare per Telemilano 58. I suoi natali sono qui, nell’emittente che poi diventerà Canale 5 e quindi a diffusione nazionale. La sua carriera però si arricchisce anche con l’editoria e la recitazione. Tra i suoi grandi successi come attrice infatti ci sono le numerose puntate della “Dottoressa Giò”.

Pomeriggio 5 e il futuro incerto in Mediaset

Tuttora è volto di Canale 5 anche se in casa Mediaset qualche problemino pare ci sia stato rispetto ad alcune considerazione relative a “derive trash” di alcuni sipari all’interno di programmi vari. Per non considerare il restringimento di incarichi, per cui oggi tiene le redini solo di Pomeriggio 5. Tra l’altro non si sa se il programma le sarà confermato per il 2024. Ad ogni modo, la D’Urso di lavoro alle spalle ne ha eccome, per cui vien da chiedersi a quanto ammonta stipendio, patrimonio e come investe la conduttrice partenopea.

In realtà sui suoi incassi pare ci sia molto mistero e le uniche notizie in fuga da alcune testate giornalistiche, sono abbastanza controverse. Da una parte pare in passato la stessa conduttrice abbia affermato di guadagnare sui 500mila euro l’anno. Quasi una miseria se pensiamo che altri conduttori come Gerry Scotty, Paolo Bonolis o Maria De Filippi si attesterebbero su cifre decisamente maggiori.

Stipendio, patrimonio e come investe la conduttrice di origini campane

C’è però anche un’altra corrente di pensiero (non verificabile): quella secondo cui Barbara nel periodo di suo massimo splendore, quando era al timone di Grande Fratello e Domenica Live avrebbe sfiorato i 6 milioni di euro. E potrebbe essere verosimile se consideriamo anche l’apporto della recitazione e la pubblicazione di libri. Intanto per l’imminente futuro punta molto sul ritorno a teatro.

Come investe e qual è il suo patrimonio?

Non abbiamo fonti attendibili e nè sue dichiarazioni in merito. Ci piace pensare però che la D’Urso sia un’investitrice molto oculata e che diversifichi i suoi assets in modo bilanciato fra azioni, immobili e obbligazioni. Chissà se sarà così!