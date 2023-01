Un weekend in famiglia con i figli? La città natale di Amadeus è bellissima e si mangia pure bene

Organizzare il fine settimana in famiglia a volte può essere difficile. Se vogliamo restare in Italia e accontentare un po’ tutti, ci sono tante località tra cui scegliere. Per esempio, una in Emilia Romagna potrà sorprendere con le attrazioni che tra poco scopriremo.

Decidere come trascorrere il tempo libero a volte può essere complicato, specialmente quando ci si sposta con la famiglia. Se però ci informiamo bene possiamo trovare delle mete interessanti in ogni Regione italiana. In Emilia Romagna, ad esempio, si trovano città molto belle. In particolare una è quella dove nacque il conduttore televisivo e radiofonico Amadeus. Stiamo parlando di Ravenna. In ogni periodo dell’anno è l’ideale per una vacanza anche se si viaggia con la famiglia. Vediamo cosa offre.

Un weekend in famiglia con i figli? Scopriamo le bellezze di Ravenna

Ravenna è da visitare per tanti motivi. Innanzitutto ha ben otto Patrimoni UNESCO. Si tratta di edifici di inestimabile bellezza e molti racchiudono mosaici incantevoli. Pensiamo ad esempio alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo o al Mausoleo di Galla Placidia.

L’interesse verso il mosaico è rinato soprattutto negli anni Ottanta quando si realizzò il Parco della Pace. Tuttora possiamo ammirare all’interno opere di artisti di tutto il mondo.

A proposito di parchi, in città se ne trovano molti altri. È davvero grazioso il Giardino Rasponi, con aiuole di erbe aromatiche note e meno conosciute. Si trova vicino al Duomo.

Forme artistiche giovanili sono presenti in varie zone cittadine e anche nel quartiere Darsena. Si tratta della street art e del writing urbano.

Questa bella città ospita anche la Tomba di Dante Alighieri. Il piccolo edificio si trova sotto una quercia nella Zona del Silenzio nel centro storico di Ravenna. A poca distanza troveremo anche la Basilica di San Francesco, i chiostri, il Quadrarco di Braccioforte e il Museo di Dante.

Attività nel ravennate

La città di Ravenna offre anche spunti per altre attività. Ci sono le pinete, i percorsi da fare in mountain bike fino a Comacchio e anche la lunga costa con nove località balneari. Può rappresentare quindi una meta ottima per tutto l’anno, anche in estate. A partire dalla primavera, inoltre, riapriranno due posti ideali per trascorrere delle ore in famiglia. Ci riferiamo a Mirabilandia e a Safari Ravenna. Divertimenti per ogni fascia di età e gli animali liberi possono regalare emozioni indimenticabili.

Cosa mangiare a Ravenna

L’Emilia Romagna oltre a località incantevoli offre una cucina regionale tra le più famose e apprezzate. In particolare a Ravenna potremo mangiare bene anche spendendo poco. Oltre ai ristoranti troveremo bar, pub, agriturismi e piadinerie. Proprio la piadina farcita con salumi e formaggi e altri ingredienti sazia con gusto e a poco prezzo.

Altri piatti tipici sono i passatelli in brodo, le tagliatelle al ragù, i cappelletti. Tra i vini troviamo il Sangiovese, mentre tra i dolci ci sono le Caterine. Questi biscotti si preparano di solito il 25 novembre per Santa Caterina, e sono a forma di gallo, gallina e di bambolina. Un weekend in famiglia con i figli? Ravenna potrebbe essere una meta da considerare.