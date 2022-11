Era stata costretta a cancellare i concerti del suo Courage world tour in programma quest’anno in Europa e a rinviarli al 2023 per problemi di salute, e sembra che il nuovo anno sarà pieno di nuove sorprese. Infatti la famosa pop star canadese, Celine Dion, ha da poco dichiarato che farà parte del nuovo film Love Again diretto da Jim Strouse.

Il cast del film

L’annuncio arriva tramite un tweet. I fan forse si aspettavamo delle informazioni diverse e invece arriva l’annuncio di un nuovo film. “Ci vediamo al cinema”, scrive la cantante. Al suo fianco nel cast anche Priyanka Chopra Jonas, attrice e modella indiana di Bollywood. Vincitrice del concorso di bellezza Miss Mondo 2000. È stata la prima attrice di Bollywood ad aver vinto cinque Filmfare Awards in cinque categorie diverse. Nel 2015 diventa protagonista della serie TV Quantico, ma sono tantissimi i film a cui prende parte. Oggi è anche Goodwill Ambassador dell’UNICEF.

Presente anche l’attore scozzese Sam Heughan, noto per la serie Outlander, disponibile su Sky Italia, ma anche per Natale a Castelbury Hall, Island at War e Young Alexander the Great. Ma Celine Dion non si è fermata e ha anche annunciato che per l’occasione presenterà delle nuove canzoni. E guardando la storia di Titanic sembra che le canzoni di Celine Dion siano destinate a trasformarsi in successi mondiali.

Celine Dion torna al cinema con Love Again, nuova commedia romantica

Il film, come annunciato anche dall’attore Sam Heughan sui social, è una commedia romantica. Una storia d’amore che però va ben oltre l’ordinario e si affaccia all’extra-ordinary. Racconta di come a volte quelli che vengono visti come momenti brutti della propria vita possano celare anche dei momenti belli. Dei nuovi inizi.

La storia, infatti, vede come protagonista una giovane donna che continua a mandare messaggi al suo fidanzato, nonché questo sia morto. Da questi continui messaggi però nasce una storia d’amore con il nuovo proprietario del numero di telefono, un giornalista. E sarà proprio Celine Dion, che nel film interpreta se stessa, a fare da cupido tra i due.

Il regista del film è Jim Strouse. Sceneggiatore e director conosciuto soprattutto per i film Grace is Gone (2007), People Places Things (2015), The Hollars (2016) e L’incredibile Jessica James (2017).

Un film che ha sicuramente tutti gli ingredienti per diventare di successo. Dalla regia, al cast fino alle musiche perché Celine Dion torna al cinema con Love Again, nuova commedia nelle sale da maggio 2023.