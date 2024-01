Starlink si quoterà in Borsa nel 2024? Ecco cosa ha detto Elon Musk

Torniamo a parlare di IPO (Initial Public Offering) e stavolta parlando di una delle quotazioni più discusse degli ultimi anni e cioè quella di Starlink di Elon Musk. Già da novembre dello scorso anno erano numerose le voci che parlavano di una sua quotazione in Borsa. Ma cosa ha dichiarato Musk in proposito?

Starlink è un servizio internet fornito dal magnate Elon Musk, che funziona grazie a ben 5.000 satelliti che orbitano attorno al nostro pianeta. Il valore stimato della sua società è di circa 150 miliardi di dollari.

Negli scorsi mesi, ha creato molto scalpore la notizia secondo la quale SpaceX fosse pronta a lanciare una IPO per Starlink e quindi a quotarla in Borsa. Qualora ciò accadesse, si tratterebbe della ”più grande operazione americana dell’anno, e forse anche del decennio, seconda solo a Saudi Aramco e Alibaba su scala globale”.

Starlink si quoterà in Borsa nel 2024? Le parole di Musk

La risposta di Elon Musk ai rumors non è tardata ad arrivare. Proprio su X (l’ex Twitter), social network di sua proprietà, il magnate ha negato questa possibilità.

Lo ha fatto in modo molto diretto, bollando come ”false” le voci circolate negli scorsi mesi e senza fornire ulteriori spiegazioni.

La risposta

Starlink si quoterà in Borsa nel 2024? Stando alle parole di Elon Musk sembrerebbe proprio di no. Qualora succedesse davvero, non sarà un evento che avverrà a breve, salvo sorprese.

In ogni caso, il 2024 potrebbe essere un anno in cui numerose aziende decideranno di quotarsi in Borsa. Come sottolinea la rivista Forbes, ciò avverrebbe in virtù di una situazione potenzialmente favorevole dovuta alle politiche più accomodanti delle principali Banche centrali. Quindi, non resta che attendere per vedere cosa accadrà nei prossimi mesi, specialmente per chi è interessato alle IPO.

