L'ipotesi più negativa per il 2024 a Wall Street-Foto da pixabay.com

Se una cosa negativa si può avverare lo farà sicuramente. Molti sono portati fuori strada quando si afferma che un evento può capitare nell’80%/90% dei casi perchè nelle serie storiche si è verificato con questa percentuale. Si deve prestare molta attenzione, perchè alcune volte si può, ed è normale, verificare anche il caso con probabilità minore. Quindi, attenzione! Questo è il motivo per cui un percorso campione e una previsione va sempre monitorata attarverso i pattern grafici e i livelli di supporto/resistenza. Alla luce di quanto appena affermato, quale potrebbe essere l’ipotesi più negativa per il 2024 a Wall Street?

Il 2024 secondo le statistiche sulle serie storiche dal 1898 ad oggi

Il quarto anno del decennio e il quarto del ciclo Presidenziale americano hanno avuto una elevata probabilità di mostrare un rendimento positivo. Potrebbe accadere con probabilità più o meno identiche anche in futuro.

Questo è il percorso campione ipotizzato per l’anno in corso

Andamento negativo fino al mese di maggio e poi la parte restante dell’anno tutta in salita. Rendimento previsto fra il 7 e il 10%.

E se l’anno chiudesse in negativo confutando le serie storiche? Come accorgersi se qualcosa va storto?

L’ipotesi più negativa per il 2024 a Wall Street?

La chiusura della seduta borsistica del giorno 16 gennaio è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.361,12

Nasdaq C.

14.944,35

S&P500

4.765,98.

Per quanto riguarda il breve termine si osservano delle divergenze negative. Comunque, ci sarà continuazione della tendenza rialzista se la chiusura di questa settimana sarà superiore a

Dow Jones

37.248

Nasdaq C.

14.560

S&P500

4.699.

Come si potrebbe mantenere il polso della tendenza per l’anno in corso?

Guardando a cosa stabilisce l’analisi tecnica classica per monitorare la tendenza. I nostri studi statistici ritengono affidabile monitorare la tendenza annuale attraverso le chiusura di ogni trimestre.

I livelli da mantenere al rialzo per fine marzo sono i seguenti:

Dow Jones

32.258

Nasdaq C.

12.536

S&P500

4.095

Questo livelli potrebbero variare di trimestre in trimestre.

Lettura consigliata

5 azioni di Wall Street a sconto con utili in crescita nel 2024