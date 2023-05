Stare lontani dai social oggi: Alden Ehrenreich ci dice perché è importante farlo

Classe 1989, statunitense, è uno dei giovani attori più quotati nel panorama cinematografico americano. Carattere schivo, vita appartata, nessuna presenza nei social, eppure è sempre ricercato e sulle migliori pellicole del momento. Stare lontani dai social oggi? Possibile? Ecco come fa Alden Ehrenreich.

Francis Ford Coppola, Woody Allen e i fratelli Coen. Come fa Alden? Notato da Steven Spielberg a soli 14 anni, ha esordito in Segreti di famiglia di Francis Ford Coppola ed è stato scelto per interpretare Ian Solo nella saga di Guerre Stellari. Caratteristiche particolari? Carattere schivo e nessuna presenza social, non ha bisogno di condividere ogni momento della sua vita Alden Ehrenreich che conta solo sulle sue doti per sfondare. Infatti fino a ora ha sempre centrato l’obiettivo, ha conquistato le parti al primo provino.

Non avrà bisogno di sostenerne uno per la nuova serie Disney della Marvel. Alden parteciperà alla serie Ironheart che ha come protagonista Dominique Thorne. Anche in questo caso bocche cucite e tanta attesa. Alden non ha fatto sapere niente, non ha rilasciato dichiarazioni, nessun commento social visto che l’attore non ha un profilo Instagram.

USA e UK in difficoltà

Stare lontani dai social oggi. Come e perché? I social ci permettono di stare in contatto con migliaia di persone, rappresentano la comunicazione portata a un estremo in cui la felicità diventa incerta. Secondo alcuni sondaggi l’utilizzo dei social porterebbe ansia e insicurezza fino ad arrivare alla depressione. Medici ed esperti mettono in guardia giovani e meno giovani. Andiamo a cena fuori e postiamo la foto del piatto, facciamo una passeggiata e pubblichiamo un selfie. Se una pagina social non va ci sentiamo tagliati fuori. Anche le celebrità usano i social come termometro della popolarità. Follower e commenti sono la misurazione di quanto bene si stia facendo il proprio lavoro. Il rischio di collasso è reale.

Diversi psicologi americani stanno focalizzando l’attenzione sugli effetti che i social network hanno sulla nostra salute mentale. Per la generazione nata dopo il 1996 i tassi di depressione e ansia sono aumentati vertiginosamente. Le adolescenti sono le più colpite. Rischio di essere prese di mira, bullismo, mancanza di autostima e disinformazione sono problematiche difficili da gestire. Anche il Financial Times conferma che Stati Uniti e Regno Unito stanno vivendo un momento delicato e sentono il bisogno di proteggere i propri giovani.

Stare lontani dai social oggi: pausa di riflessione

Eppure ci sarebbero alcune tendenze che stanno prendendo piede e che prevedono un allontanamento dai social network. Creare un alone di mistero intorno a noi per aumentare la curiosità e l’attenzione. Una contro-strategia che potrebbe funzionare in un periodo storico in cui la sovraesposizione mediatica è diventata legge. Ed è la strategia che sta utilizzando Alden Enrenreich con ottimi risultati. Darsi una chance offline, cercare di capire cosa siamo in grado di fare senza like e condivisioni, riportare in auge comportamenti vintage ormai dimenticati.

L’attore che ha interpretato Ian Solo avrebbe una grande sicurezza interiore secondo molti psicologi. Chi non tiene ad apparire tutti i giorni nei social dimostrerebbe grande sicurezza e autostima. Voglia di vivere la vita reale in pieno e di godere ogni momento della giornata. Se non sei presente nei social non puoi essere stalkerato e questo fa aumentare la curiosità intorno alla tua figura. Alden lo sa molto bene e questo è l’effetto che ottiene. Prendendo spunto dai suoi comportamenti potremmo cercare di fare altrettanto. Non dobbiamo abbandonare i social per sempre. Una pausa di riflessione però potrebbe essere molto utile.