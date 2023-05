Cosa fare per mantenersi in forma dopo i 60 anni? L’alimentazione è importante e il fisico di Pamela Prati non è casuale

Cosa mangia Pamela Prati per mantenersi in forma-proiezionidiborsa.it

Superata una certa età, il corpo tende a lasciarsi andare. Come avere un buon fisico a 60 anni? A qualcuno potrebbe sembrare difficile, ma, in realtà, ci sono modi per riuscire a restare giovani anche dopo questa soglia. Ad esempio, si potrebbe seguire il regime alimentare di Pamela Prati che ha un corpo davvero da invidiare. Ed ecco cosa mangia

Come dice quel famoso proverbio? Dopo la quarantina, un dolore ogni mattina.

In effetti, l’età non è certificata solo dalla nostra carta di identità, ma anche dai dolorini che iniziano a diventare i nostri compagni inseparabili.

Normale, sia chiaro. Capita a tutti e, salvo rari casi, più andiamo avanti nell’età, più il nostro corpo decide di farcelo notare. Anche quella pancia che fa fatica a scendere o quei dolorini che prima passavano in una notte e ora sembrano non volerci mai lasciare. Quando eravamo più giovani, magari, mangiavamo la roba fredda dal frigo, senza scaldarla e stavamo bene. Ora, invece, dobbiamo fare tripla attenzione a quello che mettiamo nel piatto e a come lo facciamo.

Come avere un bel fisico a 60 anni e oltre è questione anche di buona volontà e costanza

Per fortuna, non dobbiamo rassegnarci all’età che avanza, ma possiamo fare qualcosa per porvi rimedio, fin da subito. L’attività fisica, ad esempio, ha un ruolo davvero molto importante. A patto, però, che venga fatta con costanza.

Cosa fare per mantenersi in forma dopo i 60 anni? Ogni giorno, dovremmo cercare di trovare una attività fisica che non faccia perdere tono ai nostri muscoli. Sono tanti gli sport che potremmo iniziare a fare. Ad esempio, il nuoto o andare in bicicletta, sono molto utili.

Che attività fisica fare a 60 anni è giusto chiederselo e le risposte sono davvero tante

Per non parlare delle camminate quotidiane, visti anche i numerosi benefici di fare un certo numero di passi ogni giorno. Che poi, non è solo questione di fisico. Anche il cervello deve essere mantenuto allenato, se non vogliamo che peggiori precipitosamente.

E, in quel caso, non serve camminare o correre, perché è questa l’attività da fare per avere un cervello allenato. Ovviamente, anche l’alimentazione è fondamentale, da questo punto di vista. Magari, imitando quella di una diva come Pamela Prati che, a 64 anni, sfoggia ancora un fisico invidiabile.

Cosa fare per mantenersi in forma dopo i 60 anni? Ecco cosa mangia Pamela Prati per tenersi in forma

Qualche tempo fa, la soubrette aveva rilasciato una interessante intervista a DiLei. Dove aveva raccontato i segreti del suo fisico giovanile. Oltre allo sport, che pratica con costanza in palestra (un’ora, 3-4 volte a settimana), la Prati dà molta importanza a quello che mette in tavola.

Attenzione che lei non fa diete particolari, ma cerca, con giudizio, di avere una alimentazione corretta e bilanciata. Per dire, non è una che dice no ai carboidrati. Però, sceglie riso basmati e pasta, ma senza glutine. Anche le proteine non mancano dalla sua tavola, sotto forma di carni bianche e legumi. E, come gli specialisti consigliano, mangia frutta e verdura e beve molta acqua, ha confidato al sito. Come si vede, tutte cose che potremmo fare anche noi, ma con costanza.